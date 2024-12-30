Milli piyango heyecanı başladı! Büyük ikramiye 600 milyon TL! Peki 600 milyon TL'yle neler alınır?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne sayılı saatler kaldı. Dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon TL, toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı. Peki, milyonların hayalini süsleyen 600 milyon TL ile neler yapılabilir? Detaylar haberimizde...
1- Büyük ikramiyenin size çıkması durumunda paranızı ev alarak değerlendirebilirsiniz. Bir evin ortalama fiyatını 10 milyon TL olarak hesaplarsak, yaklaşık 60 tane eve sahip olabilirsiniz. Ev fiyatlarının lokasyona, depreme dayanıklılığına göre yükselebileceğini akılda tutmakta fayda var.
2- Kazanacağınız tam 600 milyon TL'yle 37 adet Ferrari-California sahibi olabilirsiniz.
3- Büyük ödülünüzü Ferrari-California ile değerlendirmek istemiyorsanız diğer araç seçeneklerine de bakabilirsiniz. Bir arabanın fiyatını ortalama 5 milyon TL olarak alırsak, yaklaşık 120 tane araba sahibi olabilirsiniz. Tabii bu fiyatların modele, kilometresine göre değişeceğini unutmayın.
4- Tercihinizi tabii ki Iphone'dan yana da kullabilirsiniz. Tam 9 bin 230 adet iPhone 16 128 GB sizin olabilir.