Milyarderler İngiltere'yi terk ediyor
İngiltere'de vergi düzenlemeleri, dünyanın en zengin isimlerinin adres değiştirmesine yol açıyor. Son iki yılda ülkeyle bağlarını koparan veya azaltan milyarderlerin toplam serveti 160 milyar doları buldu. İsviçre, Monako ve Dubai öne çıkarken, ayrılanlar arasında tanınmış iş insanları da bulunuyor.
Milyarderlerin gözü artık başka ülkelerde
Dünyanın en büyük finans merkezlerinden Londra, uluslararası sermaye açısından önemli bir değişimle karşı karşıya. İngiltere'de uzun yıllardır yaşayan milyarderlerin bir bölümü, vergi kurallarındaki değişikliklerin ardından başka ülkelerde yaşamayı tercih ediyor.
2024'ten bu yana yaşanan ayrılıklar, yalnızca birkaç iş insanının taşınmasından ibaret değil. Ülkeyle bağlarını azaltan milyarderlerin toplam serveti, İngiltere'nin zenginler açısından çekiciliğine ilişkin tartışmaları büyütüyor.
160 milyar dolarlık servet söz konusu
Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine dayanan Ekim 2026 tarihli değerlendirmeye göre, son iki yılda İngiltere'den ayrılan veya ülkeyle bağlarını önemli ölçüde gevşeten milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 120 milyar sterline, yani 160 milyar dolara ulaşıyor.
Bu tutar, değerlendirmede İngiltere'de kalan milyarderlerin servetinden daha büyük bir toplamı temsil ediyor.
Ancak 160 milyar doların İngiltere'den nakit olarak çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Rakam, yer değiştiren veya ülkedeki bağlarını azaltan kişilerin dünya genelindeki tahmini toplam servetini gösteriyor.
Vergi avantajı sona erince tercihler değişti
İngiltere'de yabancı ülkelerle kalıcı bağları bulunan varlıklı kişilere uzun yıllar özel bir vergilendirme uygulandı. Bu kişiler belirli koşullarda yurt dışındaki gelir ve kazançları için İngiltere'de daha avantajlı kurallardan yararlanabiliyordu.
Ancak söz konusu uygulama 6 Nisan 2025'te kaldırılarak ikamet esaslı yeni bir sisteme geçildi.
Ayrıca Ekim 2024'te sermaye kazançları vergisinin genel üst oranı yüzde 20'den yüzde 24'e yükseltildi. Miras vergisinin kapsamına ilişkin değişiklikler de uluslararası servet sahiplerinin kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
İlk adres İsviçre: Çelik milyarderi de taşındı
İngiltere'den ayrılan tanınmış isimlerden biri, çelik sektörünün milyarder iş insanı Lakshmi Mittal.
Yaklaşık 30 yıl İngiltere'de yaşayan Mittal, ikametini İsviçre'ye taşıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne dayanan Ekim 2026 değerlendirmelerinde serveti yaklaşık 40,8 milyar dolar olarak belirtiliyor.
İsviçre, uluslararası servet yönetimi altyapısı, istikrarlı hukuk sistemi ve kantonlara göre farklılaşan vergi uygulamalarıyla varlıklı kişilerin tercih ettiği merkezler arasında bulunuyor.
Monako'ya taşınan emlak milyarderleri
Akdeniz kıyısındaki Monako, İngiltere ile bağlarını azaltan büyük servet sahiplerinin yöneldiği merkezlerden biri.
Gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan Ian ve Richard Livingstone kardeşlerin 2025 ilkbaharında Monako'ya taşındığı bildirildi. Kardeşlerin toplam serveti yaklaşık 11,2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Monako'nun önemli avantajlarından biri, Fransız vatandaşları için geçerli özel hükümler dışında, ikamet eden gerçek kişilerden genel olarak kişisel gelir vergisi alınmaması.
Ödeme sistemleri milyarderi de aynı adresi seçti
Finansal teknoloji dünyasının tanınmış girişimcilerinden, Checkout.com'un kurucusu Guillaume Pousaz da Monako'yu tercih edenler arasında.
Yaklaşık 6,8 milyar dolarlık servete sahip olduğu belirtilen Pousaz, 2025 yılında İngiltere'den Monako'ya taşındı.
Küresel ödeme sistemleri üzerinden büyük bir servet oluşturan girişimcinin tercihi, ülke değiştirme eğiliminin yalnızca geleneksel sanayi ve gayrimenkul sektörleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor.
Dubai de milyarderlerin yeni adresleri arasında
Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Dubai'nin uluslararası finans ve yatırım altyapısıyla İngiltere'den ayrılan varlıklı kişilerin tercih ettiği merkezler arasında yer alıyor.
Telekomünikasyon sektörünün tanınmış ailelerinden gelen yatırımcı Shravin Bharti Mittal de ülkedeki yaşamını ve yatırım faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelten isimler arasında bulunuyor.
Mittal'in yatırım şirketi Unbound'un bölgede faaliyetlerini genişletmesi, varlıklı kişilerin taşınma kararlarına iş faaliyetlerini yeniden konumlandırmanın da eşlik edebildiğini gösteriyor.
Yunanistan'a taşınan fon yöneticisi dikkat çekti
İngiltere'den ayrılma eğiliminde yalnızca yabancı doğumlu milyarderler bulunmuyor. İngiliz fon yöneticisi Chris Rokos'un Yunanistan'a taşınması da finans çevrelerinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
Rokos'un kararı, İngiltere'nin kendi finans sektöründe yetişmiş yüksek gelirli profesyonelleri ve girişimcileri ülkede tutma kapasitesine ilişkin tartışmaları güçlendirdi.
Her milyarder İngiltere'den ayrılmıyor
Bununla birlikte, zenginlerin İngiltere'yi topluca terk ettiği sonucuna varmak doğru değil. Ülkede kalmaya devam eden büyük servet sahipleri bulunurken, bazı varlıklı kişiler daha yüksek vergilendirmeyi savunuyor.
Ayrıca İngiltere'den yeni ayrılmış gibi gösterilen bazı isimlerin gerçekte uzun yıllardır başka ülkelerde vergi mükellefi olduğu anlaşılıyor.
Bu nedenle ikamet değişiklikleri, kişilerin uluslararası servetlerinin büyüklüğü ve İngiltere ekonomisinden fiilen çıkan sermaye birbirinden ayrı değerlendirilmeli.
Londra'nın önündeki asıl risk ne?
İngiltere açısından tartışma, yalnızca milyarderlerin nerede yaşayacağıyla sınırlı değil. Büyük servet sahiplerinin ikamet tercihleri değiştiğinde yatırım kararları, şirket merkezleri, finansal hizmetlere yönelik talep ve gelecekteki vergi gelirleri de etkilenebilir.
Ancak kişilerin ülke değiştirmesi, yatırımlarının tamamını İngiltere'den çektikleri anlamına gelmiyor. Londra, köklü finans piyasaları ve uluslararası iş bağlantılarıyla önemini koruyor.
Asıl soru, İngiltere'nin daha yüksek vergi geliri elde etme hedefiyle uluslararası sermaye açısından rekabet gücünü nasıl dengeleyeceği.