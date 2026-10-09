160 milyar dolarlık servet söz konusu



Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine dayanan Ekim 2026 tarihli değerlendirmeye göre, son iki yılda İngiltere'den ayrılan veya ülkeyle bağlarını önemli ölçüde gevşeten milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 120 milyar sterline, yani 160 milyar dolara ulaşıyor.

Bu tutar, değerlendirmede İngiltere'de kalan milyarderlerin servetinden daha büyük bir toplamı temsil ediyor.

Ancak 160 milyar doların İngiltere'den nakit olarak çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Rakam, yer değiştiren veya ülkedeki bağlarını azaltan kişilerin dünya genelindeki tahmini toplam servetini gösteriyor.