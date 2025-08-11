Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan ve geniş kitleler tarafından ilgiyle izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" haziran ayından itibaren sezon finali yaptı. Cinayet, kayıp ve dolandırıcılık gibi adli olayların incelendiği programın yeni sezonu takipçiler tarafından iple çekilirken "Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor" sorusu da sıkça geliyor.

