Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" yaz tatiline girerken programın sıkı takipçileri yeni sezonun bir an evvel başlamasını istiyor. Her gün ve artarak devam eden soruların başında ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor" geliyor. İşte muhtemel tarih...
ATV'de hafta içi her gün yayınlanan ve geniş kitleler tarafından ilgiyle izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" haziran ayından itibaren sezon finali yaptı. Cinayet, kayıp ve dolandırıcılık gibi adli olayların incelendiği programın yeni sezonu takipçiler tarafından iple çekilirken "Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor" sorusu da sıkça geliyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon başlangıç tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Müge Anlı'nın 8 Eylül Pazartesi ya da 15 Eylül Pazartesi programa start vermesi bekleniyor.