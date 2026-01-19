Munzur Dağları’nda yaban keçilerinin göç yolculuğu görüntülendi
Nesli tehlike altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, Munzur Dağları’nda karlı zirveleri aşarak sürüler halinde göç ederken drone ile görüntülendi.
Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları’nda, nesli tehlike altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, sürüler halinde göç yolunda görüntülendi.
Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan yaban keçileri, karlı dağları aşarken belgesel tadında görüntüler oluşturdu.
Munzur Dağları’nda yabani hayvan popülasyonunda artış gözlemlenirken, karla kaplanan bölgede birçok tür objektiflere yansımaya başladı.
Yaklaşık 3 bin 300 rakımlı zirvelerde ve zaman zaman bin rakımlı kesimlere inen yaban keçileri, bu kez 2 bin 800 rakımda sürüler halinde göç ederken drone ile kaydedildi.
Koruma altındaki yaban keçilerinin karlı zirvelerdeki bu yolculuğu, doğanın eşsiz manzaralarını bir kez daha gözler önüne serdi.