NATO zirvesine damga vurmuştu: Ünlü Türk lezzetinde hasat başladı

2 bin 500 rakımlı yaylalarda hasat başladı

Türkiye'de bal hasadının en geç gerçekleştirildiği illerden biri olan Bitlis, yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için elverişli koşullar sunuyor.

Yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki alanlarda üretilen ve uluslararası yarışmalarda altın bal ödülleri kazanan Bitlis karakovan balında, bu yıl rekoltenin yüksek olması öngörülüyor.

Hasadın sürdüğü bölgede üreticiler, elde ettikleri balı hem yerel pazarda hem de Türkiye'nin farklı illerindeki tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.