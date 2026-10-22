NATO zirvesine damga vurmuştu: Ünlü Türk lezzetinde hasat başladı
Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilen ve uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen karakovan balında hasat başladı. Dünyaca tanınan ve bir dönem NATO zirvesinde liderlere ikram edilen balda bu yıl üreticilerin rekolte beklentisi yüksek.
Bitlis'in yüksek kesimlerinde geleneksel yöntemlerle üretilen karakovan balında hasat dönemi başladı. Zengin bitki çeşitliliği ve kendine has aromasıyla dikkat çeken balda, bu yıl yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.
İlkbahar aylarında yaylalara yerleştirilen kovanlarda üretilen Bitlis karakovan balı, doğal üretim süreci ve kalitesiyle öne çıkıyor. Binlerce bitki türünden nektar toplayan arıların ürettiği bala, kentte olduğu kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden de yoğun ilgi gösteriliyor.
Geleneksel yöntemlerle üretiliyor
Bitlis'te karakovanlar, söğüt dalları kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Kovanların dış yüzeyi kil ve gübre karışımıyla kaplanarak arıların bal üretimine uygun ortam oluşturuluyor.
İlkbaharda kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara taşıyan arıcılar, aylar süren bekleyişin ardından hasada başlıyor. Zahmetli bir üretim sürecinden geçen karakovan balı, kendine özgü lezzeti ve aromasıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.
2 bin 500 rakımlı yaylalarda hasat başladı
Türkiye'de bal hasadının en geç gerçekleştirildiği illerden biri olan Bitlis, yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için elverişli koşullar sunuyor.
Yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki alanlarda üretilen ve uluslararası yarışmalarda altın bal ödülleri kazanan Bitlis karakovan balında, bu yıl rekoltenin yüksek olması öngörülüyor.
Hasadın sürdüğü bölgede üreticiler, elde ettikleri balı hem yerel pazarda hem de Türkiye'nin farklı illerindeki tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.
"2026 yılı karakovan balı hasadına başladık"
Bitlisli bal üreticisi Güven Güngördü, havaların soğumasıyla birlikte hasat dönemine girdiklerini belirterek, baba mesleği olan arıcılığı 2 bin 500 rakımlı yaylada sürdürdüklerini anlattı.
Bitlis balının kalitesi ve marka değeriyle öne çıktığını söyleyen Güngördü, "2026 yılı karakovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte hasat zamanı geldi. Dünyaca ödüllü Bitlis karakovan balının hasadına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Karakovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz" dedi.
Yaylalarda yetişen kekik, geven ve çok sayıdaki endemik bitkinin balın niteliğini artırdığını ifade eden Güngördü, geçmiş yıllarda ürettikleri ballarla çeşitli ödüllere layık görüldüklerini belirtti.
Dört kardeş olarak uzun yıllardır arıcılıkla uğraştıklarını aktaran Güngördü, ürettikleri balları kendi firmaları üzerinden satışa sunduklarını kaydetti.
Bitlis'te yaklaşık 100 bin karakovan bulunuyor
Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise kent genelinde karakovan balı hasadının başladığını bildirdi.
Bitlis'te yaklaşık 2 bin 200 arıcının faaliyet gösterdiğini ve 100 bin civarında karakovan bulunduğunu belirten Güngördü, kentin karakovan sayısıyla Türkiye'nin önde gelen üretim merkezleri arasında yer aldığını söyledi.
Üretimin ağırlıklı olarak geçmişten günümüze aktarılan yöntemlerle yapıldığını ifade eden Güngördü, 2 bin metrenin üzerindeki yaylaların balın kalitesinde belirleyici olduğunu vurguladı.
Güngördü, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle ürettiğimiz karakovan balının hasat zamanı geldi. Bitlisli arıcılarımız olarak hasada başladık. İlimizde üretilen ballar, Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardan ödüllerle dönüyor. Yaylalarımızın doğal yapısı, zengin bitki örtüsü ve temiz çevresi balımızın kalitesine katkı sağlıyor" diye konuştu.
NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edildi
Bitlis karakovan balının uluslararası alanda da bilinirlik kazandığını dile getiren Caner Güngördü, Hizan ilçesinde üretilen balın geçmişte düzenlenen bir NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edildiğini söyledi.
Kentte binlerce yıllık geçmişe sahip arıcılık geleneğinin devam ettirildiğini belirten Güngördü, Bitlis'in doğal zenginliklerinden elde edilen karakovan balının yurt içinde ve uluslararası pazarlarda tanıtılmasının önemine dikkat çekti.