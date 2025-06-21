Nihal Candan öldü mü? Nihal Candan kimdir, neden öldü? Candan'ın hastalığı neydi?

Anoreksiya hastalığına yakalanan Nihal Candan en son 25 kiloya düşmüş ve hastanede tedavi görüyordu. Binlerce kişi onun sağlık durumunu her gün soruştururken Candan gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayata gözlerini yuman ünlü isim hakkında birçok konu merak ediliyor. Sıkça "Nihal Candan kimdir, neden öldü", "Candan'ın hastalığı neydi" diye soruluyor.

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nihal Candan, İşte Benim Stilim programında yarıştı. Candan, daha sonra ise ise 2016 yılında Survivor'da yarıştı.

Candan'ın hastalığı neydi?

Nihal Candan Anoreksiya hastalığı ile boğuşuyordu. Anoreksiya nervoza, özellikle ergenlik çağındaki gençleri etkileyen ciddi bir yeme bozukluğu olarak dikkat çekiyor. Kalori alımının aşırı kısıtlanmasıyla birlikte, kişinin sağlıksız biçimde çok düşük kiloda kalmaya çalıştığı bu hastalık, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik yönleriyle de önemli riskler barındırıyor.

Uzmanlara göre anoreksiya nervoza, çoğunlukla genç kızlarda görülse de nadir de olsa erkeklerde de rastlanabiliyor. Araştırmalar, her bin genç kızdan birinin bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Hastalar, kilo alma korkusuyla yemek yemeyi reddediyor ve bu durum, zamanla ciddi sağlık sorunlarına hatta yaşam kaybına yol açabiliyor.