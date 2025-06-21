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Nihal Candan’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan bugün toprağa verildi. Candan katıldığı 'İşte Benim Stilim' isimli yarışma programıyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Ünlü fenomen, bir süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ediyordu.

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Nihal Candan’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Anoreksiya hastalığıyla savaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Nihal Candan’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Candan’ın cenaze törenine başta ailesi olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı.

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Nihal Candan’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

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Nihal Candan’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Candan’ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

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