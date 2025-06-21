Nihal Candan’a veda: Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan bugün toprağa verildi. Candan katıldığı 'İşte Benim Stilim' isimli yarışma programıyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Ünlü fenomen, bir süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ediyordu.
Anoreksiya hastalığıyla savaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Candan’ın cenaze törenine başta ailesi olmak üzere yakınları ve sevenleri katıldı.
Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Candan’ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.