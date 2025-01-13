Nişantaşı'ndan Cihangir'e: İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 semt

Listenin 10. sırasında Arnavutköy yer alıyor. Günümüzde İstanbul Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer alan Arnavutköy, İstanbul'un en güzel semtlerin biri olarak kabul ediliyor.

8- Yeniköy (Sarıyer)

Boğaziçi semti olan Yeniköy, eski evlerin ve villaların yoğunlukta olduğu bir semt. Tarihi dokusu ve atmosferiyle Yeniköy listenin sekizinci sırasında.