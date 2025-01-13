Nişantaşı'ndan Cihangir'e: İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 semt
Türkiye'nin megakenti İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belli oldu. Listede İstanbul'un en gözde semtlerinden Cihangir, Kuzguncuk, Arnavutköy de bulunuyor. İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu semtler sıralamasında lüks ve pahalılığıyla ön plana çıkan semtlerden, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle bilinen birçok semte yer veriliyor. İşte Yeniköy'den Moda'ya İstanbul'da yaşam kalitesinin en yüksek 10 semt...
10- Arnavutköy (Beşiktaş)
Listenin 10. sırasında Arnavutköy yer alıyor. Günümüzde İstanbul Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer alan Arnavutköy, İstanbul'un en güzel semtlerin biri olarak kabul ediliyor.
9- Fenerbahçe (Kadıköy)
Yeşil doğası, sahiliyle İstanbul'un gözde semtlerin Fenerbahçe listenin dokuzuncu sırasında yer alıyor.
8- Yeniköy (Sarıyer)
Boğaziçi semti olan Yeniköy, eski evlerin ve villaların yoğunlukta olduğu bir semt. Tarihi dokusu ve atmosferiyle Yeniköy listenin sekizinci sırasında.
7- Kuzguncuk (Üsküdar)
Anadolu Yakası Üsküdar ilçesinde yer alan Kuzguncuk, renkli ahşa evleri, sakin kafeleri ve bostanıyla ön plan çıkan bir semt. Kuzguncuk, listenin yedinci sırasında bulunuyor.