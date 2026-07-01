Norduz'da iki mevsim bir arada: Karlı zirveler ile çiçekli yaylalar büyülüyor

Bölgeyi ziyaret eden doğa gezgini Muhammed Türken, "Şu an Van Gürpınar'a bağlı Norduz bölgesindeyiz. Burası daha çok Norduz koyuyla ünlü olan bir yer. Şu an Haziran ayının sonlarına doğru olmasına rağmen buraya bahar yeni yeni geldi. Çünkü burada kış biraz çetin geçtiği için karlar yeni yeni erimeye başladı. Gördüğünüz gibi çiçekler burada yeni açmış. Yani buraya ilkbahar yeni geldi. Çok güzel görüntülü var. Çok endemik, bitki türüne sahip bir bölge aslında burası. Bu bitki türlerinden dolayı da Norduz koyunu nam salmaya başladı. Güzel bir yer.