Nüfusu 142 kişi olan köyden 10 Avrupa ülkesine dev ihracat

Kooperatif bünyesindeki Alabalık Üretim ve Su Ürünleri İşleme Tesisi devlet desteği ve öz sermaye ile her geçen yıl büyürken üretim kapasitesi de arttı. Üretilen balıkların yüzde 70'i ise Avrupa'ya gönderiliyor.

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