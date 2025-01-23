Nüfusu 142 kişi olan köyden 10 Avrupa ülkesine dev ihracat
Afyonkarahisar'da nüfusu 142 kişi olan köyden, Avrupa ülkelerine dev bir ihracat gerçekleşiyor. İhracatın kaynağı ise köyde kurulan alabalık tesisi. Köy kooperatifi tarafından işletilen tesiste ortalama 250 ton alabalık üretiliyor. Bunun yüzde 70'i Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, yüzde 30'luk kısmı ise iç pazara sunuluyor.
Afyon'un Dinar ilçesine bağlı Yapağılı köyünde 31 yıl önce 20 ortakla kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 142 hanelik köye geçim kapısı oldu.
Kooperatif bünyesindeki Alabalık Üretim ve Su Ürünleri İşleme Tesisi devlet desteği ve öz sermaye ile her geçen yıl büyürken üretim kapasitesi de arttı. Üretilen balıkların yüzde 70'i ise Avrupa'ya gönderiliyor.
Kooperatif Başkanı İbrahim Demirayak, ilk yıllarda üretiminin 10 ton civarında olduğunu belirtirken, güven ve istikrarla yıllık alabalık üretim miktarının 250 tona ulatığını belirtti.
Bölgeye canlılık kazandıran kooperatifin 25 personelle çalıştığını belirten Demirayak, "Çok sayıda ilde müşterilerimiz var. Bunların ağırlıklı kısmını restoran sahipleri oluşturuyor" dedi.