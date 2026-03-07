Nükleer savaş senaryosu: 2 ülke etkilenmeyecek
Bilim insanlarının yayımladığı yeni araştırmada küresel bir nükleer savaşta yaklaşık 12 bin nükleer silahın kullanılması halinde 5 milyara yakın insanın hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Oluşabilecek 'nükleer kış' nedeniyle ise dünya genelinde tarımın çökebileceği uyarısı yapılırken, coğrafi konumu ve tarımsal kapasitesi nedeniyle 2 ülkenin bu felaketten görece daha az etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. İşte olası savaştan en az etkilenecek o 2 ülke...
Bilim insanlarının yayımladığı yeni bir çalışma, küresel ölçekte yaşanabilecek bir nükleer savaşın insanlık açısından son derece ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. Araştırmaya göre, dünya genelinde bulunan yaklaşık 12 bin nükleer silahın kullanılması halinde 5 milyara yakın insan yaşamını yitirebilir.
Hakemli bir bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, böyle bir senaryonun dünya çapında “nükleer kış” olarak adlandırılan bir süreci tetikleyebileceği ve küresel tarım sisteminin büyük ölçüde çökebileceği belirtiliyor.
Dünya nükleer kışa geçebilir
Araştırmada, nükleer patlamalar sırasında oluşan ateş toplarının sıcaklığının 100 milyon dereceye kadar ulaşabildiği ifade ediliyor. Patlamaların ardından atmosfere yayılan yoğun duman ve parçacıkların güneş ışığını engelleyerek uzun yıllar sürebilecek bir nükleer kışa yol açabileceği vurgulanıyor.
Bilim insanları, bu durumun küresel sıcaklıklarda ciddi düşüşlere neden olabileceğini ve tarımsal üretimin büyük bölümünün durma noktasına gelebileceğini belirtiyor.
İlk aşamada milyonlarca kayıp
“Nuclear War: A Scenario” kitabının yazarı ve nükleer savaş senaryoları üzerine çalışan araştırmacı Annie Jacobson, küresel bir nükleer çatışmanın ilk aşamasında yüz milyonlarca kişinin patlamalar nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ifade ediyor.
Jacobson’a göre ilk saldırıların ardından yaklaşık 3 milyar insan hayatta kalabilir. Ancak nükleer kışın etkisiyle tarımın çökmesi, hayatta kalan milyonlarca insan için yeni bir yaşam mücadelesini beraberinde getirebilir.
Gıda sorunu ile karşı karşıya kalınacak
Uzman, bazı bölgelerin 10 yıl boyunca yoğun kar ve aşırı soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya kalabileceğini, bunun da gıda üretimini ciddi şekilde aksatabileceğini dile getiriyor.
İki ülke görece avantajlı olabilir
Araştırmada, küresel nükleer kıştan en az etkilenmesi muhtemel ülkeler arasında Avustralya ve Yeni Zelanda’nın öne çıktığı belirtiliyor.
Bilim insanlarına göre bu ülkelerin coğrafi konumu ve güçlü tarımsal üretim kapasitesi, nükleer kış koşullarında bile sınırlı da olsa gıda üretiminin sürdürülmesine imkan sağlayabilir.
Ancak uzmanlar, bu ülkelerde dahi yaşam koşullarının oldukça zorlaşabileceğini, insanların yer altında yaşamaya yönelmek zorunda kalabileceğini ve gıda kaynakları için yoğun bir mücadele yaşanabileceğini ifade ediyor.
Orta Doğu’daki gerilim dikkat çekiyor
Araştırma, Orta Doğu’da son dönemde artan askeri gerilimin gölgesinde yeniden gündeme geldi. Bölgedeki çatışmaların daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimali, nükleer silahların kullanımıyla ilgili endişeleri de artırıyor.
Uzmanlar, olası bir küresel nükleer savaşın yalnızca çatışmaya taraf ülkeleri değil, tüm dünyayı etkileyebilecek uzun vadeli çevresel ve insani sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.