8 Şubat'ta başlayan O Ses Türkiye 2025 yarışmasında dün gece final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Hadise'nin finalistleri gece boyunca performanslarını sergiledi. 16 Yarışmacı hünerlerini sergiledi ve finale son 2'ye kaldı. Bu iki isim Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda idi.

O Ses'te şampiyon seyirci oyları ile belirlendi. Halktan en yüksek oyu alıp birinciliğe oturan isim ise Gökhan'ın takımından Mert Özer oldu.

O Ses Türkiye birincisi Mert Özer kimdir?

O Ses Türkiye 2025'in kazananı Mert Özer, henüz 18 yaşında ve lise son sınıf öğrencisi. Şu anda İstanbul’da yaşamını sürdüren genç yeteneğin aslen nereli olduğu ise kesin olarak bilinmiyor.

Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlayan Mert, çocukluğundan beri sahnede olma hayali kurdu. Maddi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle müzik eğitimi yolculuğunda çeşitli engellerle karşılaşsa da, tutkusundan hiç vazgeçmedi. Bu kararlılığı sayesinde dünyanın en saygın müzik okullarından biri olan Berklee College of Music’e burslu kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Ailesinin manevi desteğini her zaman yanında hisseden Mert, O Ses Türkiye sahnesine çıkmadan önce dört Türkçe ve iki yabancı parçayla hazırlandı. Tüm jüri üyelerinin kendisine dönmesi, onun için hem büyük bir şaşkınlık hem de tarifsiz bir mutluluk oldu. Yarışmada spontane bir seçim yapmayı tercih eden Mert, duygularını “Dördünüz birden dönünce karar vermek gerçekten çok zorlaştı, ama bu heyecanı yaşamak bile benim için büyük bir hayaldi” sözleriyle ifade etti.