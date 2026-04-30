Orijinal parçaları Boğaz’ın dibinde kaldı: 68 yıl önce yıkılan cami yeniden inşa ediliyor

"Karaköy’ün en tezyinatlı camisi"

Araştırmacı yazar Tolga Saçıkara yaptığı açıklamada, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin Osmanlı’nın son dönem mimarisinin en dikkat çekici eserlerinden biri olduğunu belirterek, "Karaköy’deki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, 17. yüzyıl eseri bir camimiz. 1903 yılında Abdülhamid Han bu haliyle yaptırıyor. Dönem içerisinde farklı yıkımlar geçirmiş. İtalyan bir mimara yaptırılıyor, Romano Dranco diye bir isim. Art Nouveau tarzında bir şekliyle inşa ediliyor. 1958 yılına kadar Karaköy’ün en tezyinatlı camisi olarak biliniyor. Şevket Eygi’nin ‘Cami Kıyımı’ kitabında da bu durumdan bahsediliyor. Adeta biblo gibi bir eserdi" dedi.