Orman katili gal arısına karşı biyolojik savaş başlatıldı

Kestane gal arısı, tomurcuklara bıraktığı yumurtalarla şişkinlik oluşturuyor, ağaçların gelişimini engelleyerek çiçeklenme ve meyve verimini düşürüyor. 1 | 7

Özellikle genç fidanlarda kurumalara yol açan zararlı, meyvelerde yüzde 50-70’e varan rekolte kaybına neden oluyor. Kimyasal yöntemlerin yetersiz kalması nedeniyle uzmanlar, biyolojik kontrolü ön plana çıkarıyor. 2 | 7

Bu kapsamda yalnızca gal arısıyla beslenen faydalı böcek torymus sinensisin doğaya bırakılması, hem ekolojik dengeyi koruma hem de kestane üretimini sürdürülebilir kılma açısından önem taşıyor. 3 | 7

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda üretilen böcekler, gal arısı larvalarının yoğun olduğu alanlara bırakılıyor. 4 | 7

Son olarak Amasya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Salıpazarı Orman İşletme Şefliği sınırlarında 5 bin 343 hektarlık alanda 2 bin 500 adet torymus sinensis doğaya salındı. 5 | 7