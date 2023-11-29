Orta Asya'nın Sihirli Şehri: Almatı Almatı, adeta Orta Asya'nın kalbi niteliğinde olan ve Kazakistan'ın eski başkenti unvanını taşıyan bir şehir. Bu gizemli coğrafyaya adım atmak için tercih edilen Almatı, sadece 5 saatlik bir uçuşla Ankara'dan ulaşabileceğiniz bir cennet. Ancak unutmayın, Türkiye'nin zaman diliminden tam 3 saat ileride.

Şehirdeki küçük havaalanından merkeze sadece 25 dakika uzaklıktaki yolculuk ise taksi ile 3500 Tenge (250 TL) karşılığında gerçekleşiyor 1 | 9

İlk adımı attığınız andan itibaren sizi saran bu şehir, 2 milyonu aşan nüfusuyla enerjisi yüksek. 2 | 9

Almatı'nın panoramik güzelliklerini keşfetmek isteyenler için önerimiz, şehri kuşbakışı izleyebileceğiniz Kok Tobe. Lunaparkı ve mini hayvanat bahçesiyle çocuklarınıza hitap ederken, teleferikle veya araçla ulaşabileceğiniz bir seyir tepesi burası. Güncel teleferik ücreti ise gidiş-dönüş 5000 Tenge (300 TL). 3 | 9