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  4. Örümcek Adam Toronto sokaklarını dolaştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Örümcek Adam Toronto sokaklarını dolaştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto'da, Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi sokaklarda renkli görüntüler sergiledi. Kentin caddelerinde dolaşan "Örümcek Adam" vatandaşların da ilgisini çekti.

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Örümcek Adam Toronto sokaklarını dolaştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı - Resim: 1

Sinema tarihinin kült filmi Örümcek Adam'ın kostümünü giyen bir kişi, Kanada'nın Toronto kentinde renkli görüntüler oluşturdu.

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Örümcek Adam Toronto sokaklarını dolaştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı - Resim: 2

Örümcek Adam kostümlü bir vatandaşın kaykayıyla sokaklarda gezdiği görülüyor.

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Örümcek Adam Toronto sokaklarını dolaştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı - Resim: 3

İşte Toronto sokaklarında dolaşan "Örümcek Adam"ın renkli görüntüleri...

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Örümcek Adam Toronto sokaklarını dolaştı! Ortaya renkli görüntüler çıktı - Resim: 4
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