Osmanlı’nın Rodos’taki mirası yıllara meydan okuyor
Osmanlı’nın dört asır hüküm sürdüğü Rodos, bugün hâlâ o dönemden kalan mimari izlerle tarih meraklılarını kendine çekiyor. Osmanlı mirasının yanı sıra, Roma dönemine ait yapılar da adanın tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor.
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Ege'nin en büyük adalarından Rodos, Osmanlı mirası yapılarıyla dikkat çekiyor
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1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen ada, yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı.
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1912 yılına kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı.
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O dönemden kalan birçok yapı, bugün de adada varlığını sürdürüyor.
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