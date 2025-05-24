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Osmanlı’nın Rodos’taki mirası yıllara meydan okuyor

Osmanlı’nın dört asır hüküm sürdüğü Rodos, bugün hâlâ o dönemden kalan mimari izlerle tarih meraklılarını kendine çekiyor. Osmanlı mirasının yanı sıra, Roma dönemine ait yapılar da adanın tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor.

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Osmanlı’nın Rodos’taki mirası yıllara meydan okuyor - Resim: 1

Ege'nin en büyük adalarından Rodos, Osmanlı mirası yapılarıyla dikkat çekiyor

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Osmanlı’nın Rodos’taki mirası yıllara meydan okuyor - Resim: 2

1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen ada, yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı.

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Osmanlı’nın Rodos’taki mirası yıllara meydan okuyor - Resim: 3

1912 yılına kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı.

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Osmanlı’nın Rodos’taki mirası yıllara meydan okuyor - Resim: 4

O dönemden kalan birçok yapı, bugün de adada varlığını sürdürüyor.

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