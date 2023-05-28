Oylarını kullanan üreticiler hasada devam etti
İzmir'de çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden Menemen'de üreticiler ve tarım işçileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında tercihlerini yaptıktan sonra hasada devam etti. Kendine has kokusu ve tadı dolayısıyla talep gören çilekleri toplayarak hale gönderen üreticilerin mesaisi akşam saatlerine kadar sürecek.
İzmir'de çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden Menemen'de üreticiler ve tarım işçileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında tercihlerini yaptıktan sonra hasada devam etti.
Emiralem Mahallesi'ndeki okullarda oylarını kullanan çok sayıda üretici ve tarım işçisi, daha sonra çilek tarlalarına geçti.
Kendine has kokusu ve tadı dolayısıyla talep gören çilekleri toplayarak hale gönderen üreticilerin mesaisi akşam saatlerine kadar sürecek.
Çilek üreticisi Melek Özkan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olduğunu, 32 yıldan bu yana çilek yetiştirdiğini söyledi.