Palandöken'de kayak sezonu açıldı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kayak heyecanı başladı.
Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla bazı pistleri hazır hale getirilen Palandöken, bu sezon da Türkiye'de kayak heyecanın en erken başladığı merkez oldu.
Sezonun ilk gününde yoğunluk oluşan merkeze gelen misafirler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkardı.
Türkiye’nin en uzun pistine sahip Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine 12 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunuyor.
"Doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde toplam 24 pisti bulunan merkezde, 10 telesiyej, 2 teleski, 2 baby lift ve 1 gondol lift bulunuyor.
Pistleriyle her seviyeden kayak sporcularına hitap eden merkezde, suni karlama sistemi nedeniyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor.