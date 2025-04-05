Parlak tüyleri ve hızıyla dikkat çeken Yalıçapkını kuşları İngiltere'de objektiflere yakalandı
İngiltere’deki bazı doğal parklar, baharın gelişiyle birlikte yalıçapkınlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Doğa tutkunlarının görüntülemek için yarıştığı, renkli tüyleri ve hızlı dalışlarıyla bilinen yalıçapkınları, parkta avlanırken ve çiçek açmış dallarda dinlenirken görüntülendi.
Çoğunlukla tropik iklim koşullarında, göl, deniz ve nehir kenarlarında yaşayan yalıçapkınının latince adı 'Alcedo atthis'dir.
İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde bulunan Teddesley Park, yalıçapkınlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Renkli tüyleri ve suya avlanmak üzere hızla dalmalarıyla bilinen yalıçapkınları, İngiltere'deki parkta avlanırken ve çiçek açmış dallarda dinlenirken görüntülendi.
Bu fotoğrafın aksini kanıtlarcasına genellikle balıkla beslenen kuşlar, her gün vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 60’ı kadar besin tüketiyor.