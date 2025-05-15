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  4. Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı

Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı

Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı program çerçevesinde Tekirdağ Süleymanpaşa'da kurulan bir pazarda vatandaşlara ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı. Bazıları, çıkan sonuçlara inanamadı.

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Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Uygulamanın başladığı yerlerden biri de Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi oldu.

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Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı - Resim: 2

Boy ve kilo ölçümü yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan bir semt pazarında vatandaşlara boy ve kilo ölçümü yapıldı. Sağlık ekiplerinin kurduğu stantta vatandaşların beden kitle indeksi hesaplandı.

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Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı - Resim: 3

Bazıları gözlerine inanamadı

Bazı vatandaşlar, tartıdaki rakamların beklediklerinden yüksek çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı.

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Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı - Resim: 4

Vatandaşlar bilgilendirildi

Sağlık çalışanları, ölçüm sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yaptı.

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