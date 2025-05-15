Pazarda 'kilo kontrolü' uygulaması! Tartıyı görenler gözlerine inanamadı
Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı program çerçevesinde Tekirdağ Süleymanpaşa'da kurulan bir pazarda vatandaşlara ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı. Bazıları, çıkan sonuçlara inanamadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştiriliyor.
Uygulamanın başladığı yerlerden biri de Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi oldu.
Boy ve kilo ölçümü yapıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan bir semt pazarında vatandaşlara boy ve kilo ölçümü yapıldı. Sağlık ekiplerinin kurduğu stantta vatandaşların beden kitle indeksi hesaplandı.
Bazıları gözlerine inanamadı
Bazı vatandaşlar, tartıdaki rakamların beklediklerinden yüksek çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı.
Vatandaşlar bilgilendirildi
Sağlık çalışanları, ölçüm sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yaptı.