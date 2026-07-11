Pentagon'dan yeni UFO dosyaları: 77 yıllık gizem kamuoyuyla paylaşıldı

Raporda pilotun şu ifadeleri yer aldı:

"ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ndeki 28 yıllık görevim boyunca buna benzer uçuş özelliklerine sahip hiçbir cisim görmedim. Benim kadar ya da benden daha deneyimli personel de bunun ne olduğunu anlayamadı."