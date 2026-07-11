Pentagon'dan yeni UFO dosyaları: 77 yıllık gizem kamuoyuyla paylaşıldı
Pentagon, 1948-2025 yılları arasını kapsayan 40 yeni UFO/UAP dosyasının gizliliğini kaldırdı. Belgeler arasında askeri pilot raporları, videolar, ses kayıtları ve fotoğraflar yer alırken, 28 yıllık deneyime sahip bir pilotun "Hayatım boyunca buna benzer bir cisim görmedim" ifadelerini kullandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Pentagon, kamuoyuna açık Tanımlanamayan Anormal Olaylar (UAP) arşivini yeni belgelerle genişletti. 10 Temmuz'da yayımlanan yeni pakette, 14 belge, 19 video, 4 ses kaydı ve 3 fotoğraftan oluşan toplam 40 dosya erişime açıldı.
1948 ile 2025 yılları arasındaki olayları kapsayan kayıtlar; Pentagon, NASA, CIA, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı gibi çeşitli kurumların hazırladığı raporlardan oluşuyor. Yetkililer, dosyalardaki olayların halen "çözülememiş" UAP vakaları olarak değerlendirildiğini belirtiyor.
1948'deki ölümcül takip görevi
Yayımlanan belgeler arasında 1949 tarihli bir analiz raporu da bulunuyor. Raporda, 7 Ocak 1948'de 30 bin feet irtifada tanımlanamayan bir hava cismini takip eden ABD Ulusal Muhafızlarına bağlı bir pilotun hayatını kaybettiği olay anlatılıyor.
Soruşturmayı yürüten ekipler, pilotun büyük olasılıkla oksijen yetersizliği (anoksi) nedeniyle kontrolünü kaybettiği sonucuna ulaşırken, pilotun kuleye yaptığı son telsiz konuşması dikkat çekiyor.
Son mesajında pilot, önünde "olağanüstü büyüklükte metalik bir cisim" bulunduğunu belirterek, daha yakından incelemek için yaklaşmaya çalıştığını ifade ediyor.
"28 yıllık görevimde böyle bir cisim görmedim"
Belgeler arasında en dikkat çeken kayıtlardan biri ise 2019 tarihli ABD Donanması raporu oldu.
Askeri eğitim uçuşları sırasında hazırlanan standart olay bildirim formunda, yaklaşık 28 yıllık askeri tecrübeye sahip bir pilot, karşılaştığı cismin daha önce gördüğü hiçbir hava aracına benzemediğini belirtti.
Raporda pilotun şu ifadeleri yer aldı:
"ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ndeki 28 yıllık görevim boyunca buna benzer uçuş özelliklerine sahip hiçbir cisim görmedim. Benim kadar ya da benden daha deneyimli personel de bunun ne olduğunu anlayamadı."
"Yeşil ateş topları" da dosyalarda
Yeni yayımlanan kayıtlar arasında, 1949 yılında New Mexico'daki Los Alamos'ta düzenlenen bilimsel toplantının tutanakları da bulunuyor.
Toplantıda bilim insanları, nükleer tesis üzerinde görülen gizemli "yeşil ateş topları"nı değerlendirdi. Olası açıklamalar arasında göktaşı ihtimali gündeme gelse de, toplantıya katılan astronomlar bu gözlemlerin bilinen göktaşı olaylarıyla örtüşmediğini ifade etti.
Video ve görüntüler de paylaşıldı
Pentagon'un yayımladığı dosyalarda ayrıca farklı bölgelerde kızılötesi sensörlerle kaydedilen tanımlanamayan hava cisimlerine ait videolar ile çeşitli ses kayıtları ve fotoğraflar da yer aldı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bunun kamuoyuna sunulan dördüncü UAP dosya paketi olduğunu belirterek, yeni belgelerin ilerleyen süreçte de kademeli olarak yayımlanmaya devam edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump da yayımladığı mesajda, yönetimin "azami şeffaflık" ilkesi doğrultusunda UFO, UAP ve dünya dışı yaşama ilişkin hükümet kayıtlarının kamuoyunun incelemesine açıldığını belirterek, vatandaşların belgeleri kendi değerlendirmelerini yapmak üzere inceleyebileceğini ifade etti.