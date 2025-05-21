Rus turistlerin en çok beğendiği yer ne Alanya ne de Antalya! Türkiye'de o ana lokasyona aşık oldular

Rusya’dan Türkiye’ye düzenlenen kruvaziyer seferlerinde yolcuların en çok ilgi gösterdiği yer artık Amasra. Kış aylarında ayda bir düzenlenen seferler, artan taleple birlikte haftalık hale geldi. Bu yılki 11. seferini tamamlayan Astoria Grande, bugüne kadar toplam 70 seferde 87 bini aşkın turisti Amasra’ya getirdi.

Son gemi seferinde ilçeye gelen 988 yolcu ve 441 mürettebat arasında Rus ses sanatçıları, mankenler ve turizm şirketlerinin sosyal medya ekipleri de yer aldı. Bu ekipler, Amasra’nın büyüleyici doğasında çekilen görüntüleri sosyal medya tanıtımları ve reklam klipleri için değerlendirdi. Yayınlanan ilk tanıtım filminde İstanbul, Antalya ve İzmir gibi şehirler sadece kısa görüntülerle yer bulurken, Amasra'nın manzaraları reklamın neredeyse tamamına damga vurdu.