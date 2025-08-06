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  4. S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı? S Sport Plus şifresiz mi?

S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı? S Sport Plus şifresiz mi?

Feyenoord - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı kaçırmak istemezken "S Sport Plus Digitürk'te TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı" soruları art arda geliyor.

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S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı? S Sport Plus şifresiz mi? - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda karşı karşıya gelecek. Maçın bilgileri merak edilirken bir yandan da "S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı" sorusuna cevap aranıyor.

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S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı? S Sport Plus şifresiz mi? - Resim: 2

S Sport Plus Digitürk'te var mı?

S Sport Plus dijital bir platform ve Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da yok. S Sport kanalı ise TV+, TiviBu, Kablo TV'de var fakat maçı yayınlamıyor.

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S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı? S Sport Plus şifresiz mi? - Resim: 3

S Sport Plus üyelik bilgileri...

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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