S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı? S Sport Plus şifresiz mi?
Feyenoord - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı kaçırmak istemezken "S Sport Plus Digitürk'te TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı" soruları art arda geliyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda karşı karşıya gelecek. Maçın bilgileri merak edilirken bir yandan da "S Sport Plus Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da var mı" sorusuna cevap aranıyor.
S Sport Plus Digitürk'te var mı?
S Sport Plus dijital bir platform ve Digitürk'te, TiviBu'da, Kablo TV'de, TV+'da yok. S Sport kanalı ise TV+, TiviBu, Kablo TV'de var fakat maçı yayınlamıyor.
S Sport Plus üyelik bilgileri...
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.