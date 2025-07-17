  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda?

S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda?

Fenerbahçe'nin Portimonense SC ile oynayacağı hazırlık maçı bu akşam saat 22.00'de S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarı bu maçı canlı izlemek isterken S Sport Plus ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. "S Sport Plus şifresiz mi", S Sport uydu frekans nedir" soruları peş peşe geliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda? - Resim: 1

Fenerbahçe bu akşam ilk kez hazırlık maçına çıkıyor. Portekiz'de oynanacak mücadelenin bilgileri merak edilirken yayıncı kuruluş işe S Sport Plus... Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı yeni transferleri izlemek istiyor ve S Sport Plus'ın bilgileri sorgulanıyor.

1 | 3
S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda? - Resim: 2

S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi?

S Sport Plus şifreli ve ücretli bir dijital yayın platformudur.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

2 | 3
S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda? - Resim: 3

S Sport

TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3