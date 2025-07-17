S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda?
Fenerbahçe'nin Portimonense SC ile oynayacağı hazırlık maçı bu akşam saat 22.00'de S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarı bu maçı canlı izlemek isterken S Sport Plus ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. "S Sport Plus şifresiz mi", S Sport uydu frekans nedir" soruları peş peşe geliyor.
Fenerbahçe bu akşam ilk kez hazırlık maçına çıkıyor. Portekiz'de oynanacak mücadelenin bilgileri merak edilirken yayıncı kuruluş işe S Sport Plus... Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı yeni transferleri izlemek istiyor ve S Sport Plus'ın bilgileri sorgulanıyor.
S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi?
S Sport Plus şifreli ve ücretli bir dijital yayın platformudur.
S SPORTS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal