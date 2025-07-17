S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, frekansı nedir? Kaçıncı kanalda?

Fenerbahçe bu akşam ilk kez hazırlık maçına çıkıyor. Portekiz'de oynanacak mücadelenin bilgileri merak edilirken yayıncı kuruluş işe S Sport Plus... Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı yeni transferleri izlemek istiyor ve S Sport Plus'ın bilgileri sorgulanıyor.

S Sport Plus şifreli mi, şifresiz mi?

S Sport Plus şifreli ve ücretli bir dijital yayın platformudur.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2