Fenerbahçe ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Sarı Kanarya, Hollanda'da Feyenoord ile iki maça çıkacak ve deplasmandan güzel bir skorla ayrılmak istiyor. Bu heyecan dolu karşılaşma ise S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. "S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi", "S Sport Plus nasıl izlenir" "Uyduda var mı, tv'de var mı" soruları peş peşe geliyor. İşte detaylar... 1 | 5

S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı? S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor. 2 | 5

S Sport Plus üyelik bilgileri... S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor. S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor. 3 | 5

S Sport frekans bilgileri Uydu: Türksat 4A Pozisyon: TP34 42°E Frekans: 11853 MHz Polarizasyon: Horizontal (Yatay) Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s Modülasyon: DVB-S2 4 | 5