S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'un konuğu oluyor. Bu müsabaka S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Bu vesile ile birçok soru yöneltiliyor. En çok gelen soruların başında ise "S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi" geliyor.
Fenerbahçe ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Sarı Kanarya, Hollanda'da Feyenoord ile iki maça çıkacak ve deplasmandan güzel bir skorla ayrılmak istiyor. Bu heyecan dolu karşılaşma ise S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. "S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi", "S Sport Plus nasıl izlenir" "Uyduda var mı, tv'de var mı" soruları peş peşe geliyor. İşte detaylar...
S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?
S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.
S Sport Plus üyelik bilgileri...
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal