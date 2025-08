Fenerbahçe ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Sarı Kanarya, Hollanda'da Feyenoord ile iki maça çıkacak ve deplasmandan güzel bir skorla ayrılmak istiyor. Bu heyecan dolu karşılaşma ise S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. "S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi", "S Sport Plus nasıl izlenir" "Uyduda var mı, tv'de var mı" soruları peş peşe geliyor. İşte detaylar...

1 | 5