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  4. S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda?

S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'un konuğu oluyor. Bu müsabaka S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Bu vesile ile birçok soru yöneltiliyor. En çok gelen soruların başında ise "S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi" geliyor.

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S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda? - Resim: 1

Fenerbahçe ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Sarı Kanarya, Hollanda'da Feyenoord ile iki maça çıkacak ve deplasmandan güzel bir skorla ayrılmak istiyor. Bu heyecan dolu karşılaşma ise S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. "S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi", "S Sport Plus nasıl izlenir" "Uyduda var mı, tv'de var mı" soruları peş peşe geliyor. İşte detaylar...

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S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda? - Resim: 2

S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

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S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda? - Resim: 3

S Sport Plus üyelik bilgileri...

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.

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S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda? - Resim: 4

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

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S Sport Plus ücretli mi, ücretsiz mi? S Sport Plus nasıl izlenir? Uyduda var mı, tv'de var mı, kaçıncı kanalda? - Resim: 5

S Sport

TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal

Kaynak: HABER MERKEZİ
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