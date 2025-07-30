S Sport uydu frekansı bilgileri... S Sport Plus uyduda ve tvde var mı? Kaçıncı kanalda?
Bu akşam Fenerbahçe'nin İtalyan temsilcisi Lazio ile hazırlık maçı var. Mücadeleyi S Sport Plus canlı yayınlayacak. Taraftar bu vesile ile bazı sorulara cevap arıyor. S Sport'un frekans bilgileri merak edilirken S Sport Plus'ın televizyonda olup olmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçı öncesi Lazio maçına büyük bir önem atfediyor. Bu akşam oynanacak mücadele kesinlikle kaçırılmak istenmezken müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Şimdi sıklıkla S Sport Plus'un nasıl izleneceği sorgulanıyor.
S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?
S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal