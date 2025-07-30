S Sport uydu frekansı bilgileri... S Sport Plus uyduda ve tvde var mı? Kaçıncı kanalda?

Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçı öncesi Lazio maçına büyük bir önem atfediyor. Bu akşam oynanacak mücadele kesinlikle kaçırılmak istenmezken müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Şimdi sıklıkla S Sport Plus'un nasıl izleneceği sorgulanıyor.

S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.