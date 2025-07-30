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S Sport uydu frekansı bilgileri... S Sport Plus uyduda ve tvde var mı? Kaçıncı kanalda?

Bu akşam Fenerbahçe'nin İtalyan temsilcisi Lazio ile hazırlık maçı var. Mücadeleyi S Sport Plus canlı yayınlayacak. Taraftar bu vesile ile bazı sorulara cevap arıyor. S Sport'un frekans bilgileri merak edilirken S Sport Plus'ın televizyonda olup olmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...

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S Sport uydu frekansı bilgileri... S Sport Plus uyduda ve tvde var mı? Kaçıncı kanalda? - Resim: 1

Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçı öncesi Lazio maçına büyük bir önem atfediyor. Bu akşam oynanacak mücadele kesinlikle kaçırılmak istenmezken müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Şimdi sıklıkla S Sport Plus'un nasıl izleneceği sorgulanıyor.

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S Sport uydu frekansı bilgileri... S Sport Plus uyduda ve tvde var mı? Kaçıncı kanalda? - Resim: 2

S Sport Plus uydu ve televizyonda var mı?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.

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S Sport uydu frekansı bilgileri... S Sport Plus uyduda ve tvde var mı? Kaçıncı kanalda? - Resim: 3

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal

Kaynak: HABER MERKEZİ
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