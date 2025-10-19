Safranbolu’nun altını: Safranın kilosu 600 bin liraya çıkıyor

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan, aynı zamanda hücre yenileyici ve hafızayı güçlendirici etkileriyle bilinen safran, “dünyanın en pahalı baharatı” olarak anılıyor. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan ürün, bu yıl kilogramı 600 bin liradan satışa sunulacak.