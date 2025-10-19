Safranbolu’nun altını: Safranın kilosu 600 bin liraya çıkıyor
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safranın kilogram fiyatı bu yıl 600 bin liraya çıkacak. 9. Safran Festivali kapsamında yapılan hasat etkinliği, yoğun yağış nedeniyle sınırlı gerçekleşti.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, adını ilçeye veren safran bitkisinin hasadı başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kentte bu yıl 9’uncusu düzenlenen Safran Festivali, Yukarıçiftlik köyündeki hasat etkinliğiyle başladı.
Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan, aynı zamanda hücre yenileyici ve hafızayı güçlendirici etkileriyle bilinen safran, “dünyanın en pahalı baharatı” olarak anılıyor. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan ürün, bu yıl kilogramı 600 bin liradan satışa sunulacak.
Yağış hasadı geciktirdi
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, festival döneminde etkili olan yağışların hasadı olumsuz etkilediğini belirterek,
“Bu yıl festival süresince yoğun yağmur yağdı. Tarlalar çamurla kaplandı, ziyaretçiler tarlaya girdiğinde çiçekler zarar gördü. O nedenle bu yıl festivalde safran çiçeği az toplanabildi.” dedi.
Yılmaz, önümüzdeki hafta güneşli havanın başlamasıyla birlikte bir ay sürecek düzenli hasat yapılabileceğini dile getirdi.
Fiyat 600 bin liraya çıkıyor
2024 yılında kilogramı 450 bin liradan satılan safranın fiyatının bu yıl artacağını belirten Yılmaz,
“Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira civarında olacak. Yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satış yapmayı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Safran tarlalarını yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmeyi sürdürdüğünü belirten üreticiler, bu yıl da ilginin yoğun olduğunu, özellikle gastronomi turizminin bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.