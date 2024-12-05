Şam çeliğinden üretti, 110 bin lira fiyat biçti
Sivas’ta yaşayan bıçak ustası Emre Göçeri, Şam çeliğinden ürettiği kılıç rengi, dokusu ve görüntüsüyle dikkat çekiyor. Göçeri, kılıç için 110 bin lira fiyat biçti.
Sivas’ta bıçak ustası olarak çalışan Emre Göçeri, adını Suriye'nin başkentinden alan Şam çeliğinden kılıç üretti. Kılıcın sapında ise bakır kullanıldı.
Damarlı görüntüsü, esnek ve keskin yapısı öne çıkan ve görüntüsü ile dikkat çeken kılıç, tamamen el emeği ile 11 günde üretildi.
Kılıcın çeliğinin 275 kat dövüldüğünü ifade eden Göçeri, el emeği göz nuru olan kılıcı 110 bin TL'den satışa çıkardı.
Kılıcın üretim aşamasına ilişkin İHA’ya konuşan Göçeri, “İki veya üç çeliği kaynatarak ve şahmerdanda 275 kat döverek yaptık” dedi.