Şam çeliğinden üretti, 110 bin lira fiyat biçti

Sivas’ta bıçak ustası olarak çalışan Emre Göçeri, adını Suriye'nin başkentinden alan Şam çeliğinden kılıç üretti. Kılıcın sapında ise bakır kullanıldı. 1 | 5

Damarlı görüntüsü, esnek ve keskin yapısı öne çıkan ve görüntüsü ile dikkat çeken kılıç, tamamen el emeği ile 11 günde üretildi. 2 | 5

Kılıcın çeliğinin 275 kat dövüldüğünü ifade eden Göçeri, el emeği göz nuru olan kılıcı 110 bin TL'den satışa çıkardı. 3 | 5