Samsun'da atığını getiren on binlerce vatandaşa harçlık dağıtıldı

İlkadım Belediyesi Atık Toplama Merkezi'ne ait iki otobüs, her gün mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların evlerinde biriktirdiği atıkları topluyor.

Evlerinde atıkları otobüse getirenler, getirdikleri ürünlerin ağırlığına göre belirli bir ücret alıyor. Ayrıca her ay yapılan çekilişle 50 kişiye 500 liralık hediye çeki de veriliyor.