Samsun'da atığını getiren on binlerce vatandaşa harçlık dağıtıldı
Samsun'da ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan İlkadım Belediyesi, 'Getir atığını, al harçlığını' kampanyası başlattı. Mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen belediye, atıklarını getirenlere harçlık veriyor.
Atıkların toprak ve suya karışarak çevre kirliliğine yol açmaması, geri dönüşüme kazandırılması amacıyla İlkadım Belediyesince 1 Eylül'de "Getir atığını al harçlığını" kampanyası başlatıldı.
İlkadım Belediyesi Atık Toplama Merkezi'ne ait iki otobüs, her gün mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların evlerinde biriktirdiği atıkları topluyor.
Plastik ve kartonun kilogramı 3 liradan, cam şişe 10 kuruştan, teneke kutu 10 liradan, bitkisel yağ atığı 8 liradan, eski kitaplar 2 liradan, naylon 4 liradan alınıyor.
Evlerinde atıkları otobüse getirenler, getirdikleri ürünlerin ağırlığına göre belirli bir ücret alıyor. Ayrıca her ay yapılan çekilişle 50 kişiye 500 liralık hediye çeki de veriliyor.