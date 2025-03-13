'Seçim kazandıran' Türk parfümcü: Pazarlamacı olarak başladı, şimdi 30 ülkeye ihracat yapan şirketi var

Romanya'da 2009'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Traian Basescu'nun kampanyası için 50 bin adet kalem parfüm hazırlayan ve 'Seçim kazandıran Türk' lakabıyla haberlere konu olan parfüm üreticisi Taner Kılıç, yaklaşık 35 yıldır parfüm sektöründe çalışıyor. 1 | 16

Çalıştığı firmaya önce ortak olan, ardından da firmayı satın alan Kılıç, ürettiği yaklaşık 220 çeşitteki kokuyla 30 civarında ülkeye ihracat yapıyor. 2 | 16

Taner Kılıç, AA muhabirine, sektörde pazarlamacı olarak başladığı çalışma hayatını firma sahibi olarak sürdürdüğünü söyledi. 3 | 16