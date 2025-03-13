'Seçim kazandıran' Türk parfümcü: Pazarlamacı olarak başladı, şimdi 30 ülkeye ihracat yapan şirketi var
Parfüm sektörüne satışçı olarak giren ve bugün 30 ülkeye ihracat yapan bir firmanın sahibi olan Taner Kılıç, hikâyesini Anadolu Ajansı'yla paylaştı. ABD ve İtalya gibi ülkelere de koku satan Kılıç, eski Romanya Cumhurbaşkanı Basescu'nun kampanyası için de 50 bin kalem parfüm üretmiş, Basescu'nun seçimi kazanmasının ardından Kılıç'ın adı 'Seçim kazandıran Türk'e çıkmış.
Romanya'da 2009'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Traian Basescu'nun kampanyası için 50 bin adet kalem parfüm hazırlayan ve 'Seçim kazandıran Türk' lakabıyla haberlere konu olan parfüm üreticisi Taner Kılıç, yaklaşık 35 yıldır parfüm sektöründe çalışıyor.
Çalıştığı firmaya önce ortak olan, ardından da firmayı satın alan Kılıç, ürettiği yaklaşık 220 çeşitteki kokuyla 30 civarında ülkeye ihracat yapıyor.
Taner Kılıç, AA muhabirine, sektörde pazarlamacı olarak başladığı çalışma hayatını firma sahibi olarak sürdürdüğünü söyledi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te de bir kozmetik firması kurduğunu dile getiren Kılıç, turizm şirketleri için de koku ürettiğini, bunların da yurt dışına gönderildiğini belirtti.