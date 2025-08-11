Seda Sayan felç mi geçirdi? Seda Sayan hastalığı nedir?
Seda Sayan ile ilgili yeni bir dedikodu ortalığı karıştırdı. Ünlü sanatçının felç geçirdiği iddia edildi. Magazin dünyasında sıkça konuşulan bu söylenti sonrası hayranları olayın gerçeğini araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
İddialı çıkışları ve son yıllarda yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Seda Sayan hakkında felç geçirdiği dedikodusu bir anda yayılmaya başlandı. İddiaya göre Seda Sayan önceki akşam evinde yemek yerken bir anda rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki bu söylentiler doğru mu?
Seda Sayan felç mi geçirdi?
Seda Sayan ile ilgili zaman zaman birtakım iddialar ortaya atılıyor. Sayan'ın felç geçirdiği iddiası ise tamamen asılsız. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.