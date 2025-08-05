Seren Serengil öldü mü, yaşıyor mu?
Oyuncu ve şarkıcı Seren Serengil hakkında yine öldü iddiaları çıktı. Serengil'in hayranları bu söylentinin doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki olayın gerçeği ne?
Sosyal medyada yayılan bir iddia yine ortalığı karıştırdı. Bu sefer oyuncu ve şarkıcı Seren Serengil'in öldüğü söylentisi gündeme damga vurdu. Yoğun şekilde "Seren Serengil öldü mü, yaşıyor mu" sorusu geliyor.
Seren Serengil öldü mü?
Seren Serengil'in öldüğü iddiası zaman zaman ortaya atılıyor fakat bu iddilar gerçeği yansıtmıyor. Oyuncu hayatına devam ediyor. Serengil yaptığı açıklamda "
Annemin yüreğine inmiş Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ya kadın o anda bana ulaşamasaydı tansiyon hastası ya ona bir şey olsaydı?..
İşte Türkiye’de basının geldiği son durum… Hayvanlar için mücadele ediyorum, aktivistlik yapıyorum diye yandaş basının rezillikleri…
İşte bu yüzden hiçbir gazete satmıyor, kimse gazete okumuyor, tamamen satılık kalemler…
Bunlar yaşayanı öldürür ölüyü yaşatır, ahlaksızlık yapan ünlü kadınların üstünlerini perdeler, arılar yaptıklarının üstünü kapatırlar.
Konseri olmayanla konserden konsere koştu yazarlar.
Suriyeli komşusunun çocuğuna tecavüz edeni Suriyeliyi korur, yazmaz; hayvan öldürdü yazar.
Gerçek dolandırıcıları yazmaz, dolandırmayanı yazar.
Güç kimdeyse onu korur, omurgasız yançı, satılmışlar beni ölmüş yazmış çok mu?
Asıl ölen sizsiniz ve sizin hepinizin cenaze namazınız yakındır…
Ben ölmedim arkadaşlar, bunların hepsini bu memleketten kaçtığını, görene, hayvanları kurtarana kadar ölmeyeceğim…
Gerçek değerli gazetecilere selamlar olsun.
Bu günler geçecek…
Biz sizi okumaya devam edeceğiz, bunlarda sizi içeride okumaya devam edecek.
Az kaldı." dedi.
Seren Serengil kimdir?
Seren Serengil, 6 Nisan 1976’da İstanbul Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi. Türk sinemasının usta isimlerinden Öztürk Serengil ve Nevin Teoman’ın kızıdır. Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrıldı, çocukluğu annesiyle birlikte Nişantaşı’nda geçti.
Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüyen Seren Serengil, sekiz yıl boyunca bale eğitimi aldı ve klasik piyano dersleri gördü. İlköğrenimini İstanbul’da Yıldız Kolejinde tamamladı, ardından eğitimine Londra ve İsviçre’nin Montrö kentinde devam etti. Montrö’de rahibelerin yönettiği disiplinli bir okula gitse de burada sadece iki yıl kalabildi.
Sahne ve televizyon kariyeri
Seren Serengil, 16 yaşında sahne hayatına adım atarak Türkiye’nin en genç assolisti unvanını kazandı. İlk sahne deneyimini, İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak yaşadı. Daha sonra Emrah ile hem sahnede hem de televizyon dizilerinde yaptığı ikili performanslarla dikkat çekti.
Televizyon dünyasında ilk olarak 1990’da Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” dizisiyle tanındı. 2000’li yıllarda TGRT’de üç yıl boyunca evlilik programı sundu. 2016’dan itibaren Cengiz Semercioğlu ile “Duymayan Kalmasın” programını Star TV’de ekranlara taşıdı.
Müzik kariyeri
İlk albümüyle ses getiren Seren Serengil, “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısıyla müzik listelerinde öne çıktı. Sevilen şarkıları arasında şunlar öne çıkar:
Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor
Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor
Sen Şansını Kaybettin
Bu Gecenin Hatrına
Ben Adamı Ayrılırken Tanırım
Albümleri:
1991 – Ayrıldık
1994 – Alıştım Sana Birtanem
1996 – Bana Yasak
1998 – Bu Gecenin Hatırına
2006 – Dost Bile Kalamadık
2011 – Ben Adamı Ayrılırken Tanırım
Kitap
2007’de yayımlanan “Nefret” adlı kitabında, anne-babasının ayrılığıyla şekillenen çocukluğunu ve yaşadığı zorlu deneyimleri anlattı. Kitapta, Barselona’da yanlışlıkla uyuşturucuya karıştıkları gerekçesiyle kısa süreli hapis yaşadıklarını da açıkladı.
Özel hayatı
Seren Serengil, üç kez evlendi:
Ozan Kaçmaz (2000–2002)
Cengiz İmren (2002–2005)
Musa Aytun (2006–2010)
2011’den itibaren iş insanı Oğuz Aşıcı ile birlikte olduğu biliniyor.
Filmografi (Seçme)
1977 – Sarhoş
1990 – Alev Gibi Bir Kız
1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü
1993 – Yasak Sokaklar
1999 – Şükran Büfe
2000 – Belalım Benim
2005 – Şaşkın Assolist