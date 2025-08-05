Sosyal medyada yayılan bir iddia yine ortalığı karıştırdı. Bu sefer oyuncu ve şarkıcı Seren Serengil'in öldüğü söylentisi gündeme damga vurdu. Yoğun şekilde "Seren Serengil öldü mü, yaşıyor mu" sorusu geliyor.

Seren Serengil öldü mü?

Seren Serengil'in öldüğü iddiası zaman zaman ortaya atılıyor fakat bu iddilar gerçeği yansıtmıyor. Oyuncu hayatına devam ediyor. Serengil yaptığı açıklamda "

Annemin yüreğine inmiş Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ya kadın o anda bana ulaşamasaydı tansiyon hastası ya ona bir şey olsaydı?..

İşte Türkiye’de basının geldiği son durum… Hayvanlar için mücadele ediyorum, aktivistlik yapıyorum diye yandaş basının rezillikleri…

İşte bu yüzden hiçbir gazete satmıyor, kimse gazete okumuyor, tamamen satılık kalemler…

Bunlar yaşayanı öldürür ölüyü yaşatır, ahlaksızlık yapan ünlü kadınların üstünlerini perdeler, arılar yaptıklarının üstünü kapatırlar.

Konseri olmayanla konserden konsere koştu yazarlar.

Suriyeli komşusunun çocuğuna tecavüz edeni Suriyeliyi korur, yazmaz; hayvan öldürdü yazar.

Gerçek dolandırıcıları yazmaz, dolandırmayanı yazar.

Güç kimdeyse onu korur, omurgasız yançı, satılmışlar beni ölmüş yazmış çok mu?

Asıl ölen sizsiniz ve sizin hepinizin cenaze namazınız yakındır…

Ben ölmedim arkadaşlar, bunların hepsini bu memleketten kaçtığını, görene, hayvanları kurtarana kadar ölmeyeceğim…

Gerçek değerli gazetecilere selamlar olsun.

Bu günler geçecek…

Biz sizi okumaya devam edeceğiz, bunlarda sizi içeride okumaya devam edecek.

Az kaldı." dedi.