Sibirya soğuklarına rağmen donmayan tek göl! Anadolu'nun Nazar Boncuğu
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta tüm göller buz tutarken bir tek o donmuyor. Gürün ilçesinde bulunan ve turkuaz renginden dolayı Anadolu'nun Nazar Bonculuğu olarak anılan Gökpınar Gölü'nde su sıcaklığı eksi derecelere rağmen 12 derecelik değişmeyen su sıcaklığı nedeniyle donmuyor.
Sivas’ın Gürün ilçesinde doğal turkuaz renginden dolayı Anadolu’nun Nazar Boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölü, yaz ve kış aylarında 12 derecelik değişmeyen su sıcaklığından dolayı Sivas’ta donmayan tek göl olma özelliği taşıyor.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta neredeyse tüm göller dolarken Gökpınar gölünün yüzeyinden sıcak su buharı çıkıyor.
Bölgede Alabalık üretimi yapan Özgür Alparslan, göl suyunun yaz ve kış aylarında sıcaklığını koruduğunu belirtti
İHA'ya konuşan Alparslan, donmayan gölle ilgili şunları söyledi: