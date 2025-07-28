Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir
Türkiye, Afrika sıcaklıklarının etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya. Uzmanlar, özellikle bu dönemde sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sıcak çarpmasının sağlık kişilerde de kalp krizi ve beyin kanamasına yol açabileceğine dikkat çekiliyor.
Türkiye'de Afrika sıcaklıklarının etkisi altına girmesiyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmaya başladı. Uzmanlar sıcak havalarda sıcak çarpmasına karşı uyarıyor.
Uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde dahil olmak üzere beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini belirtiyor.
Nelere dikkat edilmeli?
Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı için konunun uzmanları, sıvı tüketiminin artırılması gerektiğine vurgu yapıyor.
11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmayın
Sıcakların hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturduğunun altı çizilirken, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği kaydediliyor.
Gölge yerler tercih edilmeli
Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkılsa bile gölgede kalmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Ayrıca, şapka takılması, el, yüz, ense ve kolların suyla serinletilmesi gerektiği belirtiliyor.
Ilık duş alın
Vücut ısısını dengelemek için ılık duşun da faydalı olduğu belirtiliyor.
Su tüketimine dikkat!
Her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.