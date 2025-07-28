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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir

Türkiye, Afrika sıcaklıklarının etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya. Uzmanlar, özellikle bu dönemde sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sıcak çarpmasının sağlık kişilerde de kalp krizi ve beyin kanamasına yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 1

Türkiye'de Afrika sıcaklıklarının etkisi altına girmesiyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmaya başladı. Uzmanlar sıcak havalarda sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. 

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 2

Uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde dahil olmak üzere beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini belirtiyor.

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 3

Nelere dikkat edilmeli?

Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı için konunun uzmanları, sıvı tüketiminin artırılması gerektiğine vurgu yapıyor.

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 4

11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmayın

Sıcakların hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturduğunun altı çizilirken, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği kaydediliyor.

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 5

Gölge yerler tercih edilmeli

Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkılsa bile gölgede kalmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca, şapka takılması, el, yüz, ense ve kolların suyla serinletilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 6

Ilık duş alın

 Vücut ısısını dengelemek için ılık duşun da faydalı olduğu belirtiliyor. 

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Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir - Resim: 7

Su tüketimine dikkat!

Her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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