Sıcak çarpmasına dikkat! Kalp krizine varan sonuçları olabilir

Türkiye'de Afrika sıcaklıklarının etkisi altına girmesiyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmaya başladı. Uzmanlar sıcak havalarda sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. 1 | 7

Uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde dahil olmak üzere beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini belirtiyor. 2 | 7

Nelere dikkat edilmeli? Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı için konunun uzmanları, sıvı tüketiminin artırılması gerektiğine vurgu yapıyor. 3 | 7

11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmayın Sıcakların hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturduğunun altı çizilirken, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği kaydediliyor. 4 | 7

Gölge yerler tercih edilmeli Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkılsa bile gölgede kalmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, şapka takılması, el, yüz, ense ve kolların suyla serinletilmesi gerektiği belirtiliyor. 5 | 7