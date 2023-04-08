Siirt'te yılda sadece 20 gün açan "ağlayan gelinler" için seferberlik başladı Siirt'in Pervari ilçesinde "ağlayan gelin" olarak bilinen, yılda sadece 20 gün açan ve koparılması halinde ciddi cezai yaptırımı olan ters laleler, yöre halkı tarafından titizlikle korunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince de korunan ters laleleri koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Siirt'in Pervari ilçesinde "ağlayan gelin" olarak biliniyor ve yılda sadece 20 gün açıyor. İlçeye bağlı Erkent köyü ile köyün Sığırlı mezrası sakinleri, ilkbaharla açan ters lalelerin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruyor. 1 | 3

Erkent köyü muhtarı Abdülaziz Aras, ilkbaharda açarak dağları renklendiren ters lalelerin yılda sadece 20 gün açtığını söylüyor. Ters laleleri korumak için köylülerle onları koruma kararı aldıklarını belirten Aras, "Bu doğal çiçeklerimizi kendimiz koruyoruz. Önce mezarlık etrafını tel örgüyle kapladık. Taşlarla bu alanı çevreledik." dedi. 2 | 3