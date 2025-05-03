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Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı

Katolik Kilisesi, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimlerine hazırlanıyor. Son üç papanın terzisi Raniero Mancinelli de yeni papayı giydirmek için gün sayıyor.

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Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı - Resim: 1

21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi, 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimleri (Konklav) için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son üç papanın terzisi İtalyan Raniero Mancinelli de dördüncü kez bir papayı giydirmek için kollarını sıvadı.

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Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı - Resim: 2

Vatikan'a komşu Roma'nın Borgo Pio Caddesi'nde bulunan terzi dükkanında hazırlıklar başladı.

Terzi dükkanı bugüne kadar Katoliklerin son üç liderini giydirdi.

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Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı - Resim: 3

Kıyafetler 3 kalıpta hazırlandı

İtalyan terzi Raniero Mancinelli, yeni papanın giyeceği beyaz renkli kıyafetleri büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 kalıpta hazırladıklarını kaydetti.

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Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı - Resim: 4

3 papayı giydirdi

Mancinelli, bugüne kadar Papa 2. Ioannes Paulus, Papa 16. Benediktus ve son olarak da Papa Franciscus'u giydirdiğini kaydetti.

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