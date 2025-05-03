Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı

21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi, 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimleri (Konklav) için hazırlıklarını sürdürüyor. Son üç papanın terzisi İtalyan Raniero Mancinelli de dördüncü kez bir papayı giydirmek için kollarını sıvadı. 1 | 10

Vatikan'a komşu Roma'nın Borgo Pio Caddesi'nde bulunan terzi dükkanında hazırlıklar başladı. Terzi dükkanı bugüne kadar Katoliklerin son üç liderini giydirdi. 2 | 10

Kıyafetler 3 kalıpta hazırlandı İtalyan terzi Raniero Mancinelli, yeni papanın giyeceği beyaz renkli kıyafetleri büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 kalıpta hazırladıklarını kaydetti. 3 | 10