Son 3 papayı giydirmişti: Yeni lider için hazırlık başladı
Katolik Kilisesi, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimlerine hazırlanıyor. Son üç papanın terzisi Raniero Mancinelli de yeni papayı giydirmek için gün sayıyor.
21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi, 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimleri (Konklav) için hazırlıklarını sürdürüyor.
Son üç papanın terzisi İtalyan Raniero Mancinelli de dördüncü kez bir papayı giydirmek için kollarını sıvadı.
Vatikan'a komşu Roma'nın Borgo Pio Caddesi'nde bulunan terzi dükkanında hazırlıklar başladı.
Terzi dükkanı bugüne kadar Katoliklerin son üç liderini giydirdi.
Kıyafetler 3 kalıpta hazırlandı
İtalyan terzi Raniero Mancinelli, yeni papanın giyeceği beyaz renkli kıyafetleri büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 kalıpta hazırladıklarını kaydetti.
3 papayı giydirdi
Mancinelli, bugüne kadar Papa 2. Ioannes Paulus, Papa 16. Benediktus ve son olarak da Papa Franciscus'u giydirdiğini kaydetti.