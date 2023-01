Son dönemin en popüler mobil oyunları neler?

Bir çeşit “zindan macerası” olarak özetlenebilecek olan Dungeons of Dreadrock, her katı birbirinden farklı bulmacalarla dolu olan bir aksiyon-macera oyunu. Görsellik yine eski dönem oyunlarına işaret ediyor ve oynanışta da her bulmaca birbirinden farklı bir mücadele sunuyor. Oyuna eğer ısınırsanız -ki bu çok mümkün- bir sonraki mücadeleyi iple çekeceğinizin garantisini verebiliriz.

Marvel Snap

Kart oyunu denilince, uzunca bir süre akıllara Magic The Gathering gelmişti ama Blizzard’ın Hearthstone hamlesiyle, kart oyunlarının tahtına bu oyun geçmişti. Halen Hearthstone çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip ama Marvel lisansını kullanan “Snap”, mobil arenada en çok tercih edilen kart oyunlarından biri olmayı başardı. Oynanışı diğer kart oyunlarına göre biraz değişik olan ama hızlı maçlar ve tanıdık Marvel kahramanlara sahip olmasıyla sizi hemen kendine çeken oyuna yakın zamanda karşılıklı mücadele modu da geleceği açıklandı. Eğer kart oyunlarını seviyorsanız, Marvel Snap’i mutlaka deneyin. (Üstelik oyun hem bedava, hem de mikro ödemeler olmadan da çok rahat ilerleme kaydedilebiliyor.)

Diablo Immortal

“Is this an out of season April’s Fools joke?” sorusuyla ünlenen Blizzard’ın ünlü mobil Diablo denemesi, firmaya milyon dolarlık karlarla dönünce 1 Nisan şakası olmadığı ve firmanın neyi amaçladığı da anlaşılmış oldu. Her ne kadar küçük ekranlarda birçok detayı görmemizi zorlaştırsa da Diablo Immortal gerçekten, firmanın en başta dediği gibi tam, dolu dolu bir Diablo heyecanı sunuyor. Maalesef oyun içi ödemelere çok ağırlık verilmiş durumda ama mobil platformda bu kadar sürükleyici ve bu kadar iyi görünen bir oyun bulmak da biraz güç…