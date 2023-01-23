Son dönemin en popüler mobil oyunları neler?

Vampire Survivors

Eski dönemin piksel grafiklerine sahip olan ama asıl amacı görsellikten çok sizi oyunun başına kilitlemek olan Vampire Survivors, “bullet hell” adıyla bilinen bir türün, son harikası. Her ne kadar başlangıcı biraz yavaş olsa da kısa sürede hızlanan ve sizi binlerce yaratığı hem öldürmekle, hem de onlardan kaçmakla görevlendiren oyun, ilerleyen seviyelerde o kadar garip bir seviyeye geliyor ki ekranda sadece renkli patlamalar görür hale geliyorsunuz. Gözlerinize ve reflekslerinize güveniyorsanız, denemelisiniz.

Disney Mirrorverse

Nasıl Marvel oyunlarının en büyük silahlarından biri bizi sinemada, çizgi-romanlarda, dizilerde gördüğümüz Marvel karakterlerinin kontrolüne bırakmaksa, Disney’in Mirrorverse’teki en büyük silahı da aynı yönde: Disney ve Pixar kahramanlarından seçeceğiniz üç kahramanı savaştan savaşa sürüklemek. Bir aksiyon RPG olan Mirrorverse, karakter edinimi olarak işi biraz paraya dökmüş durumda ama yine de oyun bedava ulaşabileceğiniz karakterlerle bile yeterince eğlenceli.

Dungeons of Dreadrock

Bir çeşit “zindan macerası” olarak özetlenebilecek olan Dungeons of Dreadrock, her katı birbirinden farklı bulmacalarla dolu olan bir aksiyon-macera oyunu. Görsellik yine eski dönem oyunlarına işaret ediyor ve oynanışta da her bulmaca birbirinden farklı bir mücadele sunuyor. Oyuna eğer ısınırsanız -ki bu çok mümkün- bir sonraki mücadeleyi iple çekeceğinizin garantisini verebiliriz.