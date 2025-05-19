Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı
Her yıl Şanlıurfa'da geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce aile, gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süsledi. Şenliğin bir diğer bölümünde ise en büyük uçurtmalar ödüllendirildi.
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde geleneksel hale gelen uçurtma şenliği bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi.
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Suriye sınırına hakim bir tepede bir araya gelen yüzlerce aile, şenlik kapsamında uçurtma uçurdu.
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Bedava dağıtılan uçurtmalar, alanda kısa süreli bir izdihama neden oldu. Devreye giren görevliler sayesinde izdiham büyümedi.
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Şenlikte en büyük uçurtma ödülü, Galatasaray renklerini taşıyan uçurtmanın oldu.
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