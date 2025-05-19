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  4. Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı

Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı

Her yıl Şanlıurfa'da geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenlikleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce aile, gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süsledi. Şenliğin bir diğer bölümünde ise en büyük uçurtmalar ödüllendirildi.

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Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 1

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde geleneksel hale gelen uçurtma şenliği bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi.

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Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 2

 Suriye sınırına hakim bir tepede bir araya gelen yüzlerce aile, şenlik kapsamında uçurtma uçurdu.

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Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 3

Bedava dağıtılan uçurtmalar, alanda kısa süreli bir izdihama neden oldu. Devreye giren görevliler sayesinde izdiham büyümedi.

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Suriye sınırında gökyüzü şenlendi: Yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 4

Şenlikte en büyük uçurtma ödülü, Galatasaray renklerini taşıyan uçurtmanın oldu.

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