Survivor'da dün akşam yine bir eleme yarışları gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunları sonrası 4 isim potaya girmişti. Eleme düellolarının ardından 4 isim mücadele sergiledi. Şimdi yarışmayı takip edemeyenler "Survivor kim elendi, kim gitti" sorusunu yöneltiyor.

Yarışmaya sonradan dahil olan Sevgi ile Aycan mücadeleye çıktılar. Sevgi iki etabı da önde bitirdi ve Aycan yarışmaya veda etti.

Aycan Yanaç kimdir?

Almanya’nın Nürnberg şehrinde 21 Kasım 1998’de dünyaya gelen Aycan Yanaç, aslen İzmirli bir ailenin çocuğudur. Futbola küçük yaşlarda Nürnberg'de başlayan Yanaç, sonrasında Köln'de gelişimini sürdürdü. 173 cm boyunda ve 63 kilogram ağırlığında olan oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Profesyonel kariyerine Almanya'da adım atan Yanaç, 2015 yılında Greuther Fürth takımına transfer olarak dikkat çekti. 2014-2016 sezonları arasında bu kulüpte 11 karşılaşmaya çıktı ve üç gol attı. Ardından 2016 yılında Nürnberg’e geri döndü.

28 Ağustos 2020’de Türkiye Kadınlar Süper Ligi takımlarından ALG Spor ile sözleşme imzalayarak Türkiye’de forma giymeye başladı. Ancak 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmak üzere futbol kariyerine ara verdi ve kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Yanaç, hem futbol sahasında hem ekranlarda tanınan isimlerden biri haline geldi.