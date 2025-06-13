Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kimler çıktı? Finalistler belli oldu

Survivor'da 6 aylık serüven bu akşam son buluyor. Her gün kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada bir kişi artık ipi göğüsleyecek. Dün akşam ise Adem, Batuhan ve Volkan yarı finalde kozlarını paylaştı. Bu isimlerden biri hayallerine veda ederken 2 isim adını finale yazdırdı.

Survivor yarı finalde heyecan tavan yaptı. Üç isim büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak için performanslarını sergiledi. Finale ilk ismini yazdıran Batuhan oldu. Adam ve Volkan eşleşmesinin galibi Adam olunca Volkan Survivor'a veda etti.

Volkan Çetinkaya kimdir?

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 1983 yılında dünyaya gelen Volkan Çetinkaya, hayatı boyunca hem disiplini hem de mücadeleyi merkezine alan bir yolculuk sürdürdü. Sporla kurduğu güçlü bağ onu sadece bir beden eğitimi öğretmeni değil, aynı zamanda yüzme ve atletizm branşlarında deneyimli bir antrenör haline getirdi.

Fakat onun hikâyesi yalnızca spor sahalarıyla sınırlı değil. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yıllarca görev yapan Çetinkaya, burada edindiği askerî disiplin ve liderlik tecrübesini Ordu Milli Takımı’na kaptan olarak taşıdı. Sahada hem takımını yönlendiren hem de örnek olan bir sporcu kimliğiyle öne çıktı.

2025 yılında Survivor All Star’a Gönüllüler Takımı’nın yedek yarışmacısı olarak katıldığında, fiziksel gücünden çok daha fazlasını ortaya koydu. Direnci, odaklanma becerisi ve vazgeçmeyen yapısıyla parkurlarda adından söz ettirmeyi başardı.