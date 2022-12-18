Tahran'da hava kirliliği 'kırmızı alarm' seviyesine ulaştı İran'ın başkenti Tahran'da sağlıksız hava koşulları sebebiyle park ve bahçeler boş kaldı. Kırmızı alarm seviyesine ulaşan hava kirliliği kentte yaşayanların sosyal hayatını olumsuz etkilerken objektiflere yansıyan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Gri renkle kaplanan kentte görüş seviyesindeki azalma da dikkat çekti.



Hava kirliliği Tahran’ın kuzey bölgelerinde "hassas gruplar için sağlıksız" (turuncu), güney bölgelerinde ise "tüm gruplar için sağlıksız" (kırmızı) seviyede seyrediyor. 1 | 9

Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü. 2 | 9

Elektronik aletlerin satıldığı, döviz bürolarının bulunduğu ve genelde kalabalık olan Cumhuri Caddesi’nde de yoğunluğun belirgin olarak azalması dikkati çekti. 3 | 9