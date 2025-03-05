Tarifi sır gibi saklanıyor, sadece ramazan ayında yapılıyor! Kilosu 400 lira

Bugün torun Mehmet Çolakgil tarafından üretilen Ramazan helvası sadece Bursalıların değil Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen müdavimlerin de ilgisine mazhar oluyor…

Üç kuşaktır devam eden bu lezzetin formülü ise sır gibi saklanıyor. İHA’ya konuşan Mehmet Çolakgil, ramazan helvasının un, yağ ve şekerden yapıldığını ancak içinde özel katkıların da yer aldığını ifade etti.