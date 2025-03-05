Tarifi sır gibi saklanıyor, sadece ramazan ayında yapılıyor! Kilosu 400 lira
Bursa’da 1960’tan bu yana sadece Ramazan ayında yapılan tatlı yoğun ilgi görüyor. Kilosu 400 liradan satılan tatlının formülü ise sır gibi saklanıyor. Ramazan helvasını deden miras alan torun Mehmet Çolakgil bu çok sevilen tatlıyı un, yağ, şeker kullanılarak yaptıklarını anlatırken “Özel katkıların formülü babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz. Sırrımızı kimseye vermiyoruz” dedi.
Bursa’da 1960’ta yapılmaya başlanan Ramazan helvası dededen toruna 64 yıllık bir gelenek haline geldi.
Bugün torun Mehmet Çolakgil tarafından üretilen Ramazan helvası sadece Bursalıların değil Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen müdavimlerin de ilgisine mazhar oluyor…
Üç kuşaktır devam eden bu lezzetin formülü ise sır gibi saklanıyor. İHA’ya konuşan Mehmet Çolakgil, ramazan helvasının un, yağ ve şekerden yapıldığını ancak içinde özel katkıların da yer aldığını ifade etti.
Çolakgil, tatlıyı makine kullanmadan elle yaptıklarını ve bu nedenle de talebe yetişemediklerini söyledi. Kilosu 400 liradan satılan ramazan helvasının fiyatı ramazan ayı boyunca sabit.