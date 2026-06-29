Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Avrupa acil eylem planı hazırlıyor
Avrupa'yı kavuran rekor sıcaklık dalgası kıta genelinde altyapıyı çökertirken, sadece Fransa'da binin üzerinde ek can kaybına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü, orman yangınları ve ulaşım krizleriyle boğuşan bölge için acil eylem planı çağrısı yaptı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fransa halk sağlığı kurumu rekor kıran aşırı sıcaklıklar nedeniyle geçen hafta yaklaşık 1000 ek ölüm bildirdi. Avrupa kıtası genelinde rekor seviyedeki sıcaklık değerleri bölge ülkelerinin sağlık altyapılarını ciddi şekilde zorluyor. Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi kıtanın küresel ölçekte en hızlı ısınan bölge olduğunu vurguladı. Sağlık yetkilileri artan ölüm oranlarını durdurmak için hükümetlerden acil eylem planları talep ediyor.
Sıcak hava dalgası hafta sonu Avrupa genelindeki birçok ülkede peş peşe yeni tarihsel rekorlar getirdi. Almanya sınırındaki Neissemunde kasabası termometrelerde 41.7 dereceyi görerek üst üste üçüncü gün yeni bir zirve tazeledi. Kasaba yönetimi daha önce en yüksek değeri 40.5 derece olarak kaydetmişti. Çekya tarafı da cumartesi günü kaydedilen 40.9 derecelik rekoru 41.9 dereceye taşıyarak ülke tarihinin en sıcak gününü doğruladı.
İklim krizi Avrupa kıtasında ölüm oranlarını artırıyor
Avrupa merkezli Dünya Hava Atıf girişimi bilim insanları cuma günü kıtadaki güncel iklim verilerini analiz etti. Hazırlanan rapor Avrupa genelinde yaşanan sıcaklık ve nem rekorlarının iklim değişikliği olmadan fiziksel olarak gerçekleşemeyeceğini gösterdi. Araştırma mevcut ekstrem sıcaklıkların yirmi yıl öncesine kıyasla 200 kat daha olası olduğunu matematiksel olarak kanıtladı. İklim uzmanları elli yıl önce böylesi bir tablonun imkansız olduğunu belirtiyor.
Avrupa kıtasındaki rekor sıcaklıklar Fransa genelinde özellikle Paris bölgesindeki konutlarda keskin bir ölüm artışı getirdi. Çarşamba günü sıcaklıkların zirveyi test etmesiyle ülkede 1200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık kurumu takip eden iki günün her birinde 1400'den fazla ek ölüm vakasını kayıt altına aldı. Aşırı sıcakların yaşanmadığı nisan ve mayıs aylarında Fransa günlük ortalama 900 ila 1000 ölüm vakası bildiriyordu.
Yaşlı nüfus tehlike altında ve acil durum çağrıları büyüyor
Kırmızı alarm seviyesindeki aşırı sıcaklık uyarıları ülkenin yaklaşık dörtte üçlük bölümünü tamamen kapsadı. Ulusal sağlık ajansı hayatını kaybedenlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzeri bireylerden oluştuğunu açıkladı. Uzmanlar evde gerçekleşen ölümlere dair veriler toplandıkça toplam can kaybının artacağını tahmin ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Avrupa kıtasının küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını söyledi.
Güncel verilere göre şu anda 150 milyon kişi aşırı sıcaklar altında yaşam mücadelesi veriyor. Tedros 21 Haziran tarihinden bu yana Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ek ölüm vakası kaydedildiğini duyurdu. Kurum yetkilisi iklim değişikliğinin nesilde bir görülen büyük sıcaklık dalgalarını artık her yıl tekrarlattığını vurguladı. Bölge ülkelerinin acilen hazırlık ve önleme odaklı güçlü sağlık sistemleri inşa etmesi gerekiyor.
Avrupa orman yangınları ve fırtınalarla mücadele ediyor
Kıtayı kavuran aşırı sıcaklıkları kısa süre içinde Avrupa genelinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar izledi. İsveç haber ajansı güneydeki Tomelilla kentinde bulunan Tosselilla Sommarland eğlence parkına yıldırım düştüğünü bildirdi. Sağlık ekipleri çarpmanın ardından biri ağır yaralı olmak üzere üç yetişkini bölgedeki hastaneye kaldırdı. Danimarka tarafı cumartesi günü yeni sıcaklık rekorları kırarken pazar sabahına kadar tam 1156 ayrı yıldırım düşmesi olayı kaydetti.
Avrupa kıtasını etkileyen sıcaklık dalgası Almanya doğusundaki Gohrischheide bölgesinde İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma mühimmat barındıran ormanlık alanda yangın çıkardı. Toprak altındaki patlamamış mühimmat itfaiyecilerin yangın söndürme operasyonlarını ciddi şekilde zorlaştırdı. Benzer bir kriz Traisen köyü yakınlarında patlayıcı madde içeren başka bir ormanlık alanda yaşandı. Yönetim arazide patlamalar meydana gelince itfaiye çalışmalarını durdurdu ve mühimmat imha birimini bölgeye sevk etti.
Tahliyeler ve ulaşım ağlarındaki ağır hasarlar sürüyor
Orman yangınının yayılmaya devam etmesi üzerine güvenlik güçleri pazar öğleden sonra Traisen bölgesinden 650 kişiyi evlerinden tahliye etti. Avrupa kıtasındaki büyük şehirlerdeki itfaiye departmanları sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar yaşayan kişilere ambulans yetiştirmek için aralıksız çalıştı. Berlin yönetimi cumartesi günü büyük kısmı sıcaklık kaynaklı olmak üzere 500 ek ambulans sevkiyatı gerçekleştirdi. Başkent polisi vatandaşları serinletmek amacıyla Brandenburg Kapısı önüne iki devasa su topu aracı yerleştirdi.
Aşırı sıcaklıklar Avrupa genelindeki devasa ulaşım altyapısında ağır hasarlara ve otoyol yüzeylerinde parçalanmalara yol açtı. Ulusal demiryolu operatörü Deutsche Bahn vatandaşlara zorunlu olmayan tren yolculuklarından kaçınılması yönünde acil uyarı yayımladı. Hamburg şehrinden Prag yönüne giden uluslararası bir trenin üzerine fırtına sırasında ağaç devrildi ve ekipler elektrik gücünü kaybeden trenden 600'den fazla yolcuyu tahliye etti. Sağlık görevlileri sıcaklığa bağlı sorunlar yaşayan iki yolcuyu hastanede tedavi altına aldı.
Avrupa sanayi bölgelerinden doğu kenti Leipzig raylar ve makaslarda meydana gelen ısı hasarı nedeniyle tramvay seferlerini pazartesi sabahına kadar durdurdu. Toplu Taşıma Kurumu yükselen sıcaklıkların asfalt ve beton birleşiminde kullanılan derz dolgu malzemesini erittiğini açıkladı. Eriyen kimyasal malzeme şehir ulaşım ağındaki birçok noktada demir makasların birbirine yapışmasına neden oldu. Teknik ekipler çöken ulaşım ağını yeniden faaliyete geçirmek için onarım çalışmalarına devam ediyor.