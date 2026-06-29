Aşırı sıcaklıklar Avrupa genelindeki devasa ulaşım altyapısında ağır hasarlara ve otoyol yüzeylerinde parçalanmalara yol açtı. Ulusal demiryolu operatörü Deutsche Bahn vatandaşlara zorunlu olmayan tren yolculuklarından kaçınılması yönünde acil uyarı yayımladı. Hamburg şehrinden Prag yönüne giden uluslararası bir trenin üzerine fırtına sırasında ağaç devrildi ve ekipler elektrik gücünü kaybeden trenden 600'den fazla yolcuyu tahliye etti. Sağlık görevlileri sıcaklığa bağlı sorunlar yaşayan iki yolcuyu hastanede tedavi altına aldı.

Avrupa sanayi bölgelerinden doğu kenti Leipzig raylar ve makaslarda meydana gelen ısı hasarı nedeniyle tramvay seferlerini pazartesi sabahına kadar durdurdu. Toplu Taşıma Kurumu yükselen sıcaklıkların asfalt ve beton birleşiminde kullanılan derz dolgu malzemesini erittiğini açıkladı. Eriyen kimyasal malzeme şehir ulaşım ağındaki birçok noktada demir makasların birbirine yapışmasına neden oldu. Teknik ekipler çöken ulaşım ağını yeniden faaliyete geçirmek için onarım çalışmalarına devam ediyor.