Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu
Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu Taste Atlas, farklı ülkelerin en beğenilen marine soslarını derledi. Marine işleminin eti yalnızca lezzetlendirmediğini, aynı zamanda pişirme öncesinde kimyasal bir dönüşüm sağlayarak daha yumuşak ve sulu hale getirdiğini vurgulayan platformun listesinde Türkiye'den bir lezzet de üst sıralarda yer aldı.
Taste Atlas dünyanın en beğenilen marine edilmiş et lezzetlerini sıraladı. Taste Atlas'a göre marine işlemi, etin üzerine sos sürmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Tuz, asit ve şekerin kontrollü birleşimi sayesinde sert kas lifleri yumuşuyor, et daha fazla nem tutuyor ve mangal ya da ızgaranın yüksek sıcaklığına karşı koruyucu bir katman oluşuyor.
Platform, farklı coğrafyaların bu tekniği yüzyıllar boyunca kendi yerel malzemeleriyle geliştirdiğine dikkat çekiyor. Karayipler'de narenciye ve baharatlar öne çıkarken, Asya mutfağında soya sosu, miso, armut ve ananas gibi malzemeler eti yumuşatmak için kullanılıyor.
Taste Atlas'ın en beğenilen marine sosları belli oldu
Taste Atlas, dana, tavuk ve kuzu eti için dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan marine tariflerini de puanladı. Türkiye'nin geleneksel Şiş Kebap marine sosu, listenin en yüksek puanlı tarifleri arasında yer aldı.
Taste Atlas'ın en beğenilen marine sosları belli oldu
Taste Atlas, dana, tavuk ve kuzu eti için dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan marine tariflerini de puanladı. Türkiye'nin geleneksel Şiş Kebap marine sosu, listenin en yüksek puanlı tarifleri arasında yer aldı.
İşte Taste Atlas'ın yaptığı o sırlama:
1- Kefta Spice (Fas) 4.1 puan
Et: Dana eti
2- Teriyaki (Japonya) 4.1 puan
Et: Tavuk
3- Peri-Peri (Mozambik / Portekiz) 4.1 puan
Et: Tavuk
4- Lemongrass (Vietnam) 4.2 puan
Et: Dana
5- Jerk (Jamaika) 4.2 puan
Et: Tavuk
6- Tandoori (Hindistan) 4.2 puan
Et: Tavuk
7- Kashmiri Yogurt (Hindistan) 4.2 puan
Et: Kuzu
8- Kofta Spice Mix (Lübnan) 4.2 puan
Et: Kuzu
9- Lemon-Oregano (Yunanistan) 4.3 puan
Et: Kuzu
10- Carne Asada (Meksika) 4.4 puan
Et: Dana
11- Bulgogi (Güney Kore) 4.4 puan
Et: Dana
15- Şiş Kebap (Türkiye) 4.4 puan
Et: Kuzu