Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu

Taste Atlas dünyanın en beğenilen marine edilmiş et lezzetlerini sıraladı. Taste Atlas'a göre marine işlemi, etin üzerine sos sürmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Tuz, asit ve şekerin kontrollü birleşimi sayesinde sert kas lifleri yumuşuyor, et daha fazla nem tutuyor ve mangal ya da ızgaranın yüksek sıcaklığına karşı koruyucu bir katman oluşuyor.