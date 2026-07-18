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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu

Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu Taste Atlas, farklı ülkelerin en beğenilen marine soslarını derledi. Marine işleminin eti yalnızca lezzetlendirmediğini, aynı zamanda pişirme öncesinde kimyasal bir dönüşüm sağlayarak daha yumuşak ve sulu hale getirdiğini vurgulayan platformun listesinde Türkiye'den bir lezzet de üst sıralarda yer aldı.

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 1

Taste Atlas dünyanın en beğenilen marine edilmiş et lezzetlerini sıraladı. Taste Atlas'a göre marine işlemi, etin üzerine sos sürmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Tuz, asit ve şekerin kontrollü birleşimi sayesinde sert kas lifleri yumuşuyor, et daha fazla nem tutuyor ve mangal ya da ızgaranın yüksek sıcaklığına karşı koruyucu bir katman oluşuyor.

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 2

Platform, farklı coğrafyaların bu tekniği yüzyıllar boyunca kendi yerel malzemeleriyle geliştirdiğine dikkat çekiyor. Karayipler'de narenciye ve baharatlar öne çıkarken, Asya mutfağında soya sosu, miso, armut ve ananas gibi malzemeler eti yumuşatmak için kullanılıyor.

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 3

Taste Atlas'ın en beğenilen marine sosları belli oldu

Taste Atlas, dana, tavuk ve kuzu eti için dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan marine tariflerini de puanladı. Türkiye'nin geleneksel Şiş Kebap marine sosu, listenin en yüksek puanlı tarifleri arasında yer aldı.

Taste Atlas'ın en beğenilen marine sosları belli oldu

Taste Atlas, dana, tavuk ve kuzu eti için dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan marine tariflerini de puanladı. Türkiye'nin geleneksel Şiş Kebap marine sosu, listenin en yüksek puanlı tarifleri arasında yer aldı.

İşte Taste Atlas'ın yaptığı o sırlama:

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 4

1- Kefta Spice (Fas) 4.1 puan

Et: Dana eti

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 5

2- Teriyaki (Japonya) 4.1 puan

Et: Tavuk

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 6

3- Peri-Peri (Mozambik / Portekiz) 4.1 puan

Et: Tavuk

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 7

4- Lemongrass (Vietnam) 4.2 puan

Et: Dana

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 8

5- Jerk (Jamaika) 4.2 puan

Et: Tavuk

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 9

6- Tandoori (Hindistan) 4.2 puan

Et: Tavuk

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 10

7- Kashmiri Yogurt (Hindistan) 4.2 puan

Et: Kuzu 

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 11

8- Kofta Spice Mix (Lübnan) 4.2 puan

Et: Kuzu

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 12

9- Lemon-Oregano (Yunanistan) 4.3 puan

Et: Kuzu

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 13

10- Carne Asada (Meksika) 4.4 puan

Et: Dana

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 14

11- Bulgogi (Güney Kore) 4.4 puan

Et: Dana

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Taste Atlas dünyanın en iyi marine etlerini sıraladı: Türkiye'nin lezzeti zirveye ortak oldu - Resim: 15

15- Şiş Kebap (Türkiye) 4.4 puan

Et: Kuzu

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