TasteAtlas dünyanın en iyi 100 Türk yemeğini sıraladı

Dünya genelindeki geleneksel yemekleri ve en iyi restoranları inceleyip dünyanın en iyi mutfakları, yemekleri ve restoranlarını listeleyen gastronomi seyahat rehberi TasteAtlas Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini sıraladı. TasteAtlas'n "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği" listesinde farklı bölgelerden geleneksel 10 tat yer aldı.

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bal-kaymak ikilisi 10. sıradan listeye girdi.

Kırmızı mercimek ve sebzelerle yapılan, genellikle de limon suyuyla tüketilen mercimek çorbası 9. sırada yer aldı.

İç pilavla doldurulmuş tavuk etinin kızartılmasıyla hazırlanan klasik Osmanlı yemeği piliç Topkapı 8. sırada.

Közlenmiş patlıcan püresi üzerinde servis edilen tereyağlı kuzu etli yine Osmanlı saray mutfağından hünkâr beğendi 7. sırada.

Bol Antep fıstıklı ve şerbetli geleneksel tatlı fıstıklı sarma 6. sırada.

Bol baharatlı, Türkiye’nin en ünlü sucuk çeşitlerinden Afyon sucuğu 5. sırada

Gaziantep'e ait, kuzu eti, pirinç ve sarımsakla hazırlanan ve genellikle kahvaltıda tüketilen beyran çorbası 4. sırada

Tel kadayıf, tuzsuz peynir ve şerbetle hazırlanan, sıcak servis edilen Hatay’a özgü Antakya künefesi 3. sırada

Erzurum mutfağına ait, yatay şişte odun ateşinde pişirilen ve ince dilimler halinde servis edilen kuzu etinden cağ kebabı 2. sırada

Genellikle tarator sosla servis edilen ve unlanarak kızartılan kalamar halkalarından oluşan kalamar tava ise listenin 1 numarası oldu.

TasteAtlas tarafından açıklanan listede ilk 10'un ardından sıralama şöyle devam etti:

11. Paçanga böreği
12. Maraş dondurması
13. İslama köfte (Adapazarı)
14. Mantı
15. Lahmacun
16. Tantuni (Mersin)
17. Etli ekmek
18. Fırın sütlaç
19. Sarma
20. Tulum peyniri

