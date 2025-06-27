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Tatil beldelerinde yeni moda: Spor araba şıklığında sürat tekneleri

Yaz aylarının gelmesiyle tatil beldelerinde hareketlilik artarken, bu yılın dikkat çeken trendi lüks spor araba görünümlü sürat tekneleri oldu. Görenleri cezbeden bu tekneler, tatilcilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

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Tatil beldelerinde yeni moda: Spor araba şıklığında sürat tekneleri - Resim: 1

Tatil beldelerinin yeni gözdesi spor araba görünümlü sürat tekneleri oldu.

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Tatil beldelerinde yeni moda: Spor araba şıklığında sürat tekneleri - Resim: 2

Dışarıdan bakıldığında lüks spor arabaları andıran bu tekneler, tatilcilere adrenalin dolu bir deneyim yaşatıyor.

Görenleri cezbeden teknelerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

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Tatil beldelerinde yeni moda: Spor araba şıklığında sürat tekneleri - Resim: 3

Görenleri cezbeden teknelerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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