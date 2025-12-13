Tek başına seyahat etmek için en iyi 6 Avrupa şehri

Helsinki, Finlandiya: Helsinki, güvenlik ve misafirperverlik konularında yüksek puan alıyor. Time Out, şehri yalnız seyahat eden kadınlar için en iyi destinasyonlardan biri olarak gösteriyor. Müzeler, parklar ve deniz kıyısındaki yürüyüş yolları, sakin ve bağımsız keşifler için ideal bir ortam sağlıyor.