Torlukçuların zorlu mesaisi başladı! Alın teriyle gelen kazanç: 1 milyon 210 bin lira!
Kırıkkale'de ormanlık bölgelere yerleşen konar göçer aileler, topladıkları odunlardan kömür üretiyor. Oldukça zor bir üretim süreci olan mangal kömüründen, bir sezonda 1 milyon 210 bin liraya yakın kazanç sağlanıyor.
Diyarbakır'dan Kırıkkale'ye gelen Aksakal ve Kardelen aileleri, 7 ay boyunca çadırda yaşayacakları zorlu hayatlarına başladı. Burada meşe odunundan mangal kömürü üreten aileler saatlerce yoğun duman ve yüksek sıcaklıkla baş ediyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla ormana giden torlukçular, mesaiye odun kesimi ile başlıyor. Traktörler ocak sahasına taşınan odunlar, Orman İşletme Müdürlüğü'nün izin verdiği alanlarda kesiliyor. Ardından koni şeklinde dizilip, saman ve toprakla kaplanarak 400-500 derecede kömüre dönüştürülüyor.
Küle dönme riski bulunan tonlarca kömürün başında tam 24 saat nöbet tutuluyor. Bir sezonda ortalama 55 tonluk üretim yapan aile, mangal kömürünün tonunu 22 bin liradan satıyor.
Kömür üreticisi Engin Kardelen, ürettikleri meşe kömürlerini Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini belirterek, "Biz meşe kömürü üretiyoruz. İhaleleri devletten alıyoruz. Kesimini yapıyoruz, buduyoruz, taşıyoruz, çatıyoruz, topraklıyoruz, sonra ateşe veriyoruz. Yanma süreci 15-20 gün sürüyor. Kömür olduktan sonra bunları Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu iş aileyle yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden akşamın karanlık saatlerine kadar çalışıyoruz. Başında beklemek zorundasın, yoksa emeğin kül olur gider." dedi.