Torlukçuların zorlu mesaisi başladı! Alın teriyle gelen kazanç: 1 milyon 210 bin lira!

Diyarbakır'dan Kırıkkale'ye gelen Aksakal ve Kardelen aileleri, 7 ay boyunca çadırda yaşayacakları zorlu hayatlarına başladı. Burada meşe odunundan mangal kömürü üreten aileler saatlerce yoğun duman ve yüksek sıcaklıkla baş ediyor.

Kömür üreticisi Engin Kardelen, ürettikleri meşe kömürlerini Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini belirterek, "Biz meşe kömürü üretiyoruz. İhaleleri devletten alıyoruz. Kesimini yapıyoruz, buduyoruz, taşıyoruz, çatıyoruz, topraklıyoruz, sonra ateşe veriyoruz. Yanma süreci 15-20 gün sürüyor. Kömür olduktan sonra bunları Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu iş aileyle yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden akşamın karanlık saatlerine kadar çalışıyoruz. Başında beklemek zorundasın, yoksa emeğin kül olur gider." dedi.