Turizmde dünya sıralaması değişti Japonya zirveye çıktı

Turizmde yeni dünya sıralaması açıklandı





Dünya Ekonomik Forumu, 110 ekonomiyi kapsayan 2026 Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi'ni yayımladı. Endeks, bir ülkeye kaç turist geldiğini ya da ne kadar turizm geliri elde edildiğini değil, turizmin uzun vadede gelişmesini sağlayan koşulları ölçüyor.

Değerlendirmede ulaşım altyapısından güvenliğe, dijital hazırlıktan turizm hizmetlerine, doğal ve kültürel kaynaklardan sürdürülebilirliğe kadar 17 başlık ve 102 gösterge kullanılıyor. 2024-2026 döneminde ülkelerin yüzde 92'sinin puanı yükseldi.