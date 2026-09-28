Turizmde dünya sıralaması değişti Japonya zirveye çıktı
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 turizm endeksinde Japonya zirveye çıktı. İlk 10'da Avrupa ağırlığını korurken en hızlı yükseliş Arnavutluk'ta görüldü. Türkiye ise sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla raporda özel örnek olarak gösterildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Turizmde yeni dünya sıralaması açıklandı
Dünya Ekonomik Forumu, 110 ekonomiyi kapsayan 2026 Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi'ni yayımladı. Endeks, bir ülkeye kaç turist geldiğini ya da ne kadar turizm geliri elde edildiğini değil, turizmin uzun vadede gelişmesini sağlayan koşulları ölçüyor.
Değerlendirmede ulaşım altyapısından güvenliğe, dijital hazırlıktan turizm hizmetlerine, doğal ve kültürel kaynaklardan sürdürülebilirliğe kadar 17 başlık ve 102 gösterge kullanılıyor. 2024-2026 döneminde ülkelerin yüzde 92'sinin puanı yükseldi.
1. Japonya
Japonya 7 üzerinden 5,27 puanla 2026 sıralamasının zirvesine yerleşti.
Ülkenin kültürel kaynakları, güçlü demiryolu ve ulaşım altyapısı, turizm hizmetleri ve uluslararası erişilebilirliği yüksek puanda belirleyici oldu. Japonya'nın Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi yoğun merkezlerdeki ziyaretçi baskısını azaltmak için turizmi farklı bölgelere ve yılın farklı dönemlerine yayma çabaları da raporda öne çıkarıldı.
2. ABD
ABD 5,23 puanla ikinci sırada yer aldı.
Dünyanın en büyük iç turizm pazarlarından birine sahip olması, geniş hava ulaşım ağı, büyük iş merkezleri ve güçlü turizm altyapısı ABD'yi listenin üst sıralarında tutuyor. Ülkenin büyük iç pazarı, uluslararası ziyaretçi akışındaki dalgalanmalara karşı turizm sektörüne ayrıca önemli bir dayanıklılık sağlıyor.
3. İspanya
İspanya 5,22 puanla üçüncü oldu ve ABD'nin yalnızca 0,01 puan gerisinde kaldı.
Güçlü hava bağlantıları, gelişmiş konaklama altyapısı, kültürel miras ve Avrupa içindeki ulaşım avantajı İspanya'nın öne çıkan tarafları. Bununla birlikte yüksek turist yoğunluğu, popüler kentlerdeki kalabalıklaşma ve artan fiyatlar ülkenin önündeki temel sorunlar arasında gösteriliyor.
4. Avustralya
Avustralya 5,18 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
Ülkenin büyük turizm merkezlerine coğrafi olarak uzak olmasına rağmen güçlü hava ulaşımı, doğal kaynakları ve gelişmiş turizm hizmetleri dikkat çekiyor. Avustralya ile Japonya'nın 2024-2026 dönemindeki gelişim hızının genel endeks ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi, Asya-Pasifik'in yükselişini de destekledi.
5. Fransa
Fransa 5,17 puanla dünyanın turizm gelişimine en hazır beşinci ekonomisi oldu.
Paris'in yanı sıra çok sayıda bölgesel destinasyona sahip olması, hızlı tren ağı, kültürel mirası ve güçlü turizm hizmetleri ülkenin temel avantajları arasında. Avrupa'nın ilk 10'daki altı ülkesinden biri olan Fransa, bölgenin küresel turizmdeki güçlü konumunun korunmasına katkı sağlıyor.
6. Almanya
Almanya 5,09 puanla altıncı sırada yer aldı.
Ülke yalnızca tatil turizminde değil; fuar, kongre, iş seyahati ve kurumsal etkinliklerde de güçlü bir altyapıya sahip. Gelişmiş kara ve hava ulaşımı ile büyük ekonomik merkezlerin yarattığı yıl boyu seyahat talebi, Almanya'nın turizm sistemini sezonluk hareketlerden daha az bağımlı hale getiriyor.
7. Birleşik Krallık
Birleşik Krallık 5,08 puanla yedinci sıraya yerleşti.
Londra'nın küresel bir iş ve turizm merkezi olması, ülkenin kültürel kaynakları, hava bağlantıları ve güçlü hizmet altyapısı listenin üst sıralarında kalmasını sağlıyor. Ancak birçok gelişmiş turizm ekonomisinde olduğu gibi yüksek maliyetler, fiyat rekabeti açısından ülkenin zayıf noktalarından biri.
8. Çin
Çin 5,00 puanla sekizinci sırada yer aldı ve ilk 10'a giren gelişmekte olan tek ekonomi oldu.
Büyük iç pazarı, kültürel ve doğal kaynakları, giderek güçlenen hava ulaşımı ve turizm altyapısı Çin'in temel avantajlarını oluşturuyor. WEF, Çin'i aynı zamanda gelecekte küresel turizm büyümesinde ağırlığını artırması beklenen büyük gelişmekte olan turizm ekonomileri arasında gösteriyor.
9. İsviçre
İsviçre 4,97 puanla dokuzuncu sıraya yerleşti.
Güçlü ulaşım altyapısı, güvenlik, doğal kaynaklar ve yüksek hizmet kalitesi İsviçre'nin puanını destekliyor. Ancak yüksek fiyat seviyesi, ülkenin fiyat rekabetinde dezavantaj yaşamasına neden oluyor. Bu sorun yalnızca İsviçre'ye özgü değil; listenin zirvesindeki birçok gelişmiş turizm ekonomisi benzer baskıyla karşı karşıya.
10. İtalya
İlk 10'u 4,93 puanla İtalya tamamladı.
Kültürel miras, gastronomi, tarih ve turizm hizmetleri ülkenin temel gücünü oluşturuyor. Böylece Avrupa, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İsviçre ve İtalya ile ilk 10'daki 10 sıranın 6'sını aldı ve dünya turizminde en güçlü bölge konumunu korudu.
Zirvedeki ülkeler aynı kaldı ancak sıralama değişti
2026 listesinin dikkat çeken ayrıntılarından biri, ilk 10'a giren ülkelerin değişmemesi oldu. Aynı 10 ekonomi önceki değerlendirmede de zirve grubundaydı ancak kendi aralarındaki sıralama yeniden şekillendi.
WEF, gelişmiş ekonomilerin güçlü ulaşım ağı, turist hizmetleri, sağlık ve güvenlik altyapısı ile iş ortamı sayesinde avantajını koruduğunu belirtiyor. Buna karşılık yüksek maliyetler ve popüler destinasyonlardaki yoğunluk bu ülkelerin ortak sorunları haline geliyor.
Turizmde asıl sürpriz aşağıdan geliyor
Listenin zirvesinde gelişmiş ülkeler ağırlığını korurken en hızlı gelişme başka ekonomilerde yaşandı.
2024-2026 döneminde turizm gelişim puanını en hızlı artıran ülke yüzde 7 ile Arnavutluk oldu. Arnavutluk'u yüzde 6,3 ile Vietnam, yüzde 6,1 ile Laos ve yüzde 6 ile Katar takip etti.
İlk 10'daki yükselen ülkelerin büyük bölümünün Asya-Pasifik'ten gelmesi, küresel turizmin ağırlık merkezinde uzun vadeli bir değişime işaret ediyor.
En hızlı yükselen 10 ülke
2024 ile 2026 arasındaki TTDI puan artışlarına göre en hızlı gelişen ekonomiler şöyle sıralandı:
1. Arnavutluk yüzde 7,0
2. Vietnam yüzde 6,3
3. Laos yüzde 6,1
4. Katar yüzde 6,0
5. Malezya yüzde 5,8
6. Tayland yüzde 5,6
7. Filipinler yüzde 5,5
8. Fas yüzde 5,5
9. Nepal yüzde 5,1
10. Sri Lanka yüzde 4,3
Asya-Pasifik ülkeleri bu listenin 10 sırasından 7'sini aldı.
Arnavutluk neden bu kadar hızlı yükseldi?
Arnavutluk'un yüzde 7'lik yükselişinin arkasında yalnızca turist sayısındaki artış bulunmuyor.
WEF'e göre ülke, turizm hizmetleri ve altyapısı, hava ulaşımı, kara ulaşımı ve liman altyapısında önemli ilerleme kaydetti. Bu yatırımlar, artan ziyaretçi ilgisinin turizm gelirine ve daha güçlü bir turizm sistemine dönüştürülmesini kolaylaştırdı.
Bu nedenle Arnavutluk, 2026 raporunda küçük bir turizm ekonomisinin altyapı yatırımlarıyla ne kadar hızlı yükseliş gösterebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.
Türkiye büyük gelişmekte olan 10 turizm ekonomisi arasında
WEF, Türkiye'yi Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Meksika ve Brezilya ile birlikte dünyanın en büyük gelişmekte olan turizm ekonomileri arasında değerlendiriyor.
Bu 10 ülke küresel doğrudan turizm ekonomisinin yüzde 28'inden fazlasını oluşturuyor. WEF'e göre grubun payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkması bekleniyor.
Gelişmekte olan bu ekonomiler fiyat rekabeti, doğal kaynaklar ve kültürel varlıklarda dünyanın en güçlü turizm ülkeleriyle yarışırken en büyük açık turizm hizmetleri ve altyapısında görülüyor.
Türkiye raporda özel örnek olarak gösterildi
Türkiye, 2026 raporunda sürdürülebilir turizmin yönetilmesi konusunda ayrıca ele alındı.
Türkiye'nin turizmin ekonomik ve sosyal etkisini ölçen göstergedeki puanı 2024'ten bu yana yüzde 8,3 arttı. Bu, dünya genelindeki en güçlü ikinci iyileşme oldu. Turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesinde de yüzde 5,1'lik ilerleme kaydedildi.
WEF, 2022'de başlatılan ulusal sürdürülebilir turizm programına ve 2 binden fazla konaklama tesisinin uluslararası sürdürülebilirlik sertifikasına ulaşmasına özellikle dikkat çekti.
Turizm büyüyor ancak seyahat pahalanıyor
Rapordaki en önemli uyarılardan biri fiyatlar konusunda geldi.
2024-2026 döneminde değerlendirilen ekonomilerin yaklaşık dörtte üçünde turizmin fiyat rekabeti zayıfladı. Seyahat, konaklama ve turizmle bağlantılı fiyatların birçok ülkede genel enflasyondan daha hızlı yükselmesi, sektörün önündeki yeni risklerden biri haline geldi.
Dünyada uluslararası turist sayısı 2025'te 1,5 milyarla rekor kırarken WEF'e göre artık temel mesele yalnızca daha fazla turist çekmek değil. Asıl yarış, büyümeyi yönetmek ve turist harcamalarını yerel ekonomiye daha kalıcı biçimde aktarabilmek olacak.